Музей истории города Уфы отмечает свое 5-летие

В сентябре 2024 года Музей истории города Уфы отмечает свой первый юбилей. В пятницу, 13 сентября, исполняется пять лет с того дня, как музей открыл свои двери. В честь праздника музей собирает своих друзей - представителей общественных организаций, работников культуры, краеведов, ветеранов музейного дела, почетных дарителей и активных участников музейных мероприятий.

К юбилейной дате приурочено открытие выставки, посвященной богатой истории башкирской столицы. Выставка откроется по адресу: ул. Ленина, 72 в пятницу, 13 сентября в 14 часов.

В Музее истории города Уфы собрано более 2000 экспонатов, посвящённых истории Уфы на протяжении 450 лет. А еще 10 тысяч переданы в музей на временное хранение. Часть из них будет представлена на новой выставке.

- За время работы музей провёл массу мероприятий, направленных на популяризацию истории Уфы и повышение культурного уровня жителей и гостей города. Стал постоянным участником таких всероссийских акций, как Ночь музеев и Ночь искусств. В музее побывало более 80 тысяч посетителей. Экскурсоводы провели тысячи экскурсий, в том числе для гостей из других городов Башкирии, России и других стран мира. Были и экскурсии на английском языке. Популярны пешие экскурсии по самым знаковым местам старой Уфы. Мы получили десятки благодарностей от участников республиканской программы «Башкирское долголетие» и «Школьный туризм», - рассказали в пресс-службе музея.

В рамках Года заботы о людях с ОВЗ Музей истории города Уфы не только проводит дни Открытых дверей, но и организовывает множество других активностей для людей с инвалидностью.

Практические каждый месяц обновляются временные экспозиции. Особенностью их стало то, что разные художники показывают свой взгляд на Уфу и уфимцев.

Доброй традицией стали прямые эфиры в официальной группе музея в ВК и на сайте Культура.рф. Наибольший отклик получает совместный проект «Волшебный фонарь» - лекторий краеведа, журналиста Анатолия Чечухи.

Молодёжь полюбила такие активности, как музейные квесты и интеллектуальные квизы на знание истории города.

В этом году Музей истории города Уфы расширил свою географию, запустив музейный инфотрак «Уфа в движении» — передвижной интерактивный познавательный комплекс, подготовленный к 450-летию города Уфы.

Самое активное участие Музей истории города Уфы принимал в сборе материалов для новой капсулы времени, которую оставили потомкам в честь 450-летнего юбилея башкирской столицы. Кстати, предыдущая капсула времени и ее содержимое, которую оставили для нас комсомольцы в 1974 году, стала одним из новых экспонатов музея.

Музей истории города Уфы продолжает развиваться и расширять свою экспозицию, привлекая всё больше посетителей и способствуя сохранению исторического наследия Уфы.