В Башкирии открыли памятную доску Рамилю Кильмаматову

5 сентября в общеобразовательной школе деревни Верхние Каргалы Благоварского района состоялась торжественная церемония открытия памятной доски народному художнику Башкортостана, лауреату Государственной премии им. Салавата Юлаева, заслуженному работнику культуры РФ и РБ Рамилю Кильмаматову.

В церемонии приняли участие заместитель главы администрации Благоварского района по вопросам развития предпринимательства и инвестициям Вадим Габдрахманов, заместитель генерального директора Республиканского центра народного творчества РБ Владислав Мансуров, родные и близкие Рамиля Исмагиловича, его друзья, коллеги, учащиеся школы.

Как рассказали в пресс-службе центра народного творчества, участники церемонии отметили его большой вклад в развитие фотоискусства в Башкортостане, а его богатое творчество назвали визитной карточкой нашей республики. Земляки Рамиля Исмагиловича из Благоварского района с теплотой вспоминают его безмерную любовь и глубокое уважение к своей малой родине и ее жителям. Неудивительно, что многие работы из его наследия посвящены благоварской земле, ее народу и культурным традициям.

Церемония была организована управлением по культуре администрации Благоварского района.