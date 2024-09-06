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6 Сентября , 20:01

В Башкирии открыли памятную доску Рамилю Кильмаматову

пресс-служба РЦНТ РБ
Фото:пресс-служба РЦНТ РБ

5 сентября в общеобразовательной школе деревни Верхние Каргалы Благоварского района состоялась торжественная церемония открытия памятной доски народному художнику Башкортостана, лауреату Государственной премии им. Салавата Юлаева, заслуженному работнику культуры РФ и РБ Рамилю Кильмаматову. 

В церемонии приняли участие заместитель главы администрации Благоварского района по вопросам развития предпринимательства и инвестициям Вадим Габдрахманов, заместитель генерального директора Республиканского центра народного творчества РБ Владислав Мансуров, родные и близкие Рамиля Исмагиловича, его друзья, коллеги, учащиеся школы. 

Как рассказали в пресс-службе центра народного творчества, участники церемонии отметили его большой вклад в развитие фотоискусства в Башкортостане, а его богатое творчество назвали визитной карточкой нашей республики. Земляки Рамиля Исмагиловича из Благоварского района с теплотой вспоминают его безмерную любовь и глубокое уважение к своей малой родине и ее жителям. Неудивительно, что многие работы из его наследия посвящены благоварской земле, ее народу и культурным традициям.

Церемония была организована управлением по культуре администрации Благоварского района.

Автор:Лейла Аралбаева
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