В Уфе состоится рок-фестиваль

В Уфе состоится республиканский рок-фестиваль «Дәрүиш Рухы». Он пройдет 23 октября в ГКЗ «Башкортостан».

Цель фестиваля – популяризация башкирского рока, объединение любителей рок-музыки и развитие культурного туризма в республике, сообщили организаторы.

Проект планируется сделать ежегодным музыкальным событием, где будут выступать башкирские рок-группы, исполняющие песни на башкирском языке.

Программа фестиваля включает в себя концертные выступления участников, мастер-классы и лекции от ведущих музыкантов и специалистов музыкальной индустрии, пресс-конференции и интервью, выставку музыкальных инструментов и оборудования.

Заявки принимаются с 5 сентября по 10 октября 2024 года. Подробнее о мероприятии – в положении.

Фестиваль проводится АНО по развитию культуры, туризма и национальных традиций «Рух (Дух)» при поддержке Республиканского центра народного творчества на грант Главы Республики Башкортостан на поддержку проектов в сфере молодежной политики в 2024 году.