Новости Башкортостана и Уфы
89.7
+0.78
99.19
+1.12
72.78
+0.09
14+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Культура
5 Сентября , 23:13

В Уфе состоится рок-фестиваль

В Уфе состоится республиканский рок-фестиваль «Дәрүиш Рухы». Он пройдет 23 октября в ГКЗ «Башкортостан».

Цель фестиваля – популяризация башкирского рока, объединение любителей рок-музыки и развитие культурного туризма в республике, сообщили организаторы.

Проект планируется сделать ежегодным музыкальным событием, где будут выступать башкирские рок-группы, исполняющие песни на башкирском языке.

Программа фестиваля включает в себя концертные выступления участников, мастер-классы и лекции от ведущих музыкантов и специалистов музыкальной индустрии, пресс-конференции и интервью, выставку музыкальных инструментов и оборудования. 

Заявки принимаются с 5 сентября по 10 октября 2024 года. Подробнее о мероприятии – в положении.

Фестиваль проводится АНО по развитию культуры, туризма и национальных традиций «Рух (Дух)» при поддержке Республиканского центра народного творчества на грант Главы Республики Башкортостан на поддержку проектов в сфере молодежной политики в 2024 году.

Автор:Лейла Аралбаева
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru