В Нефтекамске пройдет выставка молодых художников северо-западного региона РБ

Талантливые, креативные, вдохновленные и открытые всему новому. Всё это про участников новой выставки молодых художников северо-западного региона Республики Башкортостан – «Искусство молодых: новые горизонты», которая начинает свою работу с 5 сентября 2024 года в большом выставочном зале Нефтекамского историко-краеведческого музея.

До 15 ноября гости выставки смогут увидеть более 50 работ молодых художников, выполненные в разных стилях и техниках, а также приобрести любую понравившуюся картину в свою коллекцию.

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