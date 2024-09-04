Госоркестр Башкирии открыл 33-й концертный сезон

Госоркестр Башкортостана открыл 33-й концертный сезон исполнением Второй симфонии Густава Малера. Австрийский новатор классики любил включать в симфоническое полотно вокал, и в концерте участвовали сопрано Диляра Идрисова и меццо-сопрано Назгуль Ибрагимова, а также два хора — Башоперы и Капелла. Накануне коллектив провёл генеральную репетицию, на которую бесплатно допускались все желающие.

Второй концерт сезона запланирован на 12 сентября. В программе великие «венские классики» — симфония № 40 Вольфганга Амадея Моцарта и симфония № 6 «Пасторальная» Людвига ван Бетховена.