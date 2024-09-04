Башкультнаследие утвердило предмет охраны Дома пионеров

Башкультнаследие утвердило предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дворец пионеров», расположенного в Уфе на ул. Мустая Карима, 69. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации.

Как рассказали в пресс-службе Башкультнаследия, 3 июля 1954 года приказом министра просвещения РСФСР академика И. А. Каирова утверждено проектное задание на строительство Дома пионеров. В мае 1956 года Советом министров Башкирской АССР принято решение о строительстве здания для Дворца пионеров.

30 августа 1958 года здание открыто первым секретарём Башкирского обкома КПСС З. Н. Нуриевым, построенное строительным трестом № 3 в стиле неоклассики по проекту главного архитектора В. А. Кондрашкова института «Башпроект». За основу взят проект Дворца пионеров для Рязани архитектора И.П. Антипова. 4 января 1959 подписан акт приёма-сдачи.

24 июня 1967 года постановлением Совета министров РСФСР Дворцу пионеров присвоено имя дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта В. М. Комарова, который ранее посещал его дважды — в декабре 1964 и августе 1965 года.

В 1968 году Дворец пионеров объединён с детским парком имени Ивана Якутова.

С 1986 года — Республиканский дворец пионеров и школьников, с 1992 — Уфимский городской дворец пионеров, с 1995 — Уфимский городской дворец детского творчества. С 2011 — ассоциированная школа ЮНЕСКО.

В 2002–2003 годах здание реконструировано по проекту «Башкиргражданпроект»: строительные работы выполнялись ООО «Трест БНЗС» по заказу МУП «Инвестиционно-строительный комитет города Уфы».

Предмет охраны – описание особенностей объекта, подлежащее обязательному сохранению. В предмет охраны может входить и сам объект, а также прилегающая территория или интерьер здания. Разработка проекта предмета охраны объекта культурного наследия осуществляется на основании историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и иных исследований.



Специалисты детально изучили памятник архитектуры, выявили особенности планировки и конструкций, композиционное решение здания и вид его фасадов. Эксперты включили в предмет охраны местоположение здания, объемно-пространственное решение объекта и декоративное убранство.