В Уфе театр кукол приглашает на премьеру уличного светового шоу

7 сентября в амфитеатре перед главным входом в Башкирский государственный театр кукол состоится премьера уличного светового шоу «Сказочный край Башкортостан» по пьесе Владимира Аношкина в постановке Надежды Беззубовой.

Для театра кукол это первый опыт работы в подобном формате, пояснила пресс-секретарь театра Диана Гараева-Рахматуллина. С открытием нового здания для своих постановок театр стал задействовать максимальное количество помещений: спектакли играются в большом и малом зале, в фойе, музее, репетиционном зале и даже в цеху по производству кукол. В сентябре труппа театра расширила свои творческие горизонты и теперь спектакль можно посмотреть прямо под открытым небом.

Световое шоу «Сказочный край Башкортостан» получилось довольно красочным, эффектным и масштабным. Специально для новой постановки, к работе над которой приступили ещё в ноябре прошлого года, были изготовлены металлические каркасные куклы длиной два с половиной метра, в цехах театра их по всему периметру обшили гибким неоном, что обеспечивает им поистине сказочное, мерцающее свечение! На время представления вся территория амфитеатра будет ограждена двухметровым забором.

В спектакле «Сказочный край Башкортостан» зрители познакомятся с героями башкирского эпоса: Урал-батыром и красавицей Хумай, встретят животных, которые обитают в диких лесах нашей республики, насладятся прекрасными видами башкирской природы, которые, благодаря стараниям художника компьютерной графики Айгуль Калимуллиной, будут проецироваться прямо на фасад здания театра!

Пьеса «Сказочный край Башкортостан», по которой осуществляется постановка, написана известным уфимским драматургом Владимиром Аношкиным. Актриса театра кукол Надежда Беззубова выступает в качестве режиссёра и художника-постановщика, музыку написал композитор, неоднократно создававший настоящие музыкальные шедевры для БГТК, Владислав Савватеев.

Спектакль рекомендован для семейного просмотра – для детей и взрослых старше 12 лет, хотя изначально у создателей была идея снизить возрастной ценз до шести лет. Это никак не связано со сложностью восприятия, а связано лишь со временем показа – чтобы зрители в полной мере могли насладиться красотой художественного света, видеопроекциями и, конечно, уникальными куклами, время показа выбрано вечернее – 21.00.

12+