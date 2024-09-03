Уфимский татарский театр «Нур» выступит в Чебоксарах

Уфимский татарский театр «Нур» в рамках программы «Большие гастроли» покажет свое искусство в столице Чувашии Чебоксарах. Показы состоятся на сцене Чувашского государственного академического драматического театра имени К. В. Иванова.

С 26 по 28 сентября зрители смогут увидеть три спектакля:

«Галиябану» — история о любви и предательстве, основанная на реальных событиях по одноименной пьес классика Мирхайдара Файзи (режиссер – народный артист Башкортостана Азат Зиганшин). 12+

«Там, где сбываются мечты» — музыкальная комедия по пьесе популярного татарского драматурга Ильгиза Зайниева о трех девушках, решивших принять участие в первом татарском реалити-шоу (режиссер – заслуженный деятель искусств и заслуженный артист Башкортостана Ильдар Валеев) . 12+

«Фатима» — спектакль по мотивам повести Зифы Кадыровой «А я всё жду» о большой любви, бесконечном ожидании и силе женского характера в инсценировке Гульнур Усмановой. 16+

Спектакли сопровождаются синхронным переводом на русский язык, сообщили в пресс-службе театра.