Новости Башкортостана и Уфы
90
-1.19
99.26
-1.5
74.34
-2.94
10+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Культура
3 Сентября , 23:04

Уфимский татарский театр «Нур» выступит в Чебоксарах

пресс-служба театра
Фото:пресс-служба театра

Уфимский татарский театр «Нур» в рамках программы «Большие гастроли» покажет свое искусство в столице Чувашии Чебоксарах. Показы состоятся на сцене Чувашского государственного академического драматического театра имени К. В. Иванова.

С 26 по 28 сентября зрители смогут увидеть три спектакля:

  • «Галиябану» — история о любви и предательстве, основанная на реальных событиях по одноименной пьес классика Мирхайдара Файзи (режиссер – народный артист Башкортостана Азат Зиганшин). 12+
  • «Там, где сбываются мечты» — музыкальная комедия по пьесе популярного татарского драматурга Ильгиза Зайниева о трех девушках, решивших принять участие в первом татарском реалити-шоу (режиссер – заслуженный деятель искусств и заслуженный артист Башкортостана Ильдар Валеев) . 12+
  • «Фатима» — спектакль по мотивам повести Зифы Кадыровой «А я всё жду» о большой любви, бесконечном ожидании и силе женского характера в инсценировке Гульнур Усмановой. 16+

Спектакли сопровождаются синхронным переводом на русский язык, сообщили в пресс-службе театра.

Автор:Лейла Аралбаева
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru