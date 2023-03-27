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Вчера, 14:45

На всероссийском вокальном конкурсе «Звезда-2023» Башкортостан представит Дияна Ишниязова

соцсети
Фото:соцсети

Телерадиокомпания «Звезда» при поддержке министерства обороны Российской Федерации запускает эфир всероссийского вокального конкурса «Звезда-2023».

«Звезда» — первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие представители всех 89 регионов России. На площадке конкурса собираются самые талантливые и яркие исполнители из разных частей страны. Голосование телезрителей по всей Российской Федерации и мнение знаменитых экспертов в области музыки определяют сильнейших вокалистов.

В новом сезоне Республику Башкортостан представляет певица, заслуженная артистка РБ Дияна Ишниязова. Начиная с первого эфира программы, телезрители путём интернет-голосования смогут поддерживать представительницу своего региона, в случае если она не пройдет в финал по мнению членов жюри.

«Наш проект призван осуществлять не только культурную, но и патриотическую миссию. А победителем становится не только сам вокалист, но и регион, честь которого он защищает», — говорят организаторы конкурса. 

Эфиры и голосования будут проходить еженедельно с 8 апреля 2023 года. За эти дни телезрители услышат голоса всей России, а также окунутся в атмосферу красочного и масштабного шоу.

Подробную информацию о датах проведения голосования можно узнать на сайте телеканала: зазвезду.рф (сайт начнет работу с 8 апреля 2023 года).

Автор:Лейла Аралбаева
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