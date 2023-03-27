Гран-при этноконкурса башкирских невест завоевала жительница Уфимского района

В селе Старобалтачево Балтачевского района прошел IV Республиканский этноконкурс башкирских невест «Йәш килен». Гран-при завоевала жительница Уфимского района, сообщили «Башинформу» в пресс-службе центра народного творчества.

В конкурсе принимали участие 11 девушек из 10 районов Республики Башкортостан (Балтачевский, Караидельский, Аскинский, Миякинский, Абзелиловский, Илишевский, Туймазинский, Кигинский, Уфимский и Краснокамский районы) и из Оренбургской области (Александровский район).

Каждая выступила в этнографическом костюме своего района. Два дня подряд участники состязались и показывали свое мастерство, знание традиций, обычаев башкирского народа. В первый день они рассказали о себе и об истории своей семьи (визитка «Мин һәм минең ғаиләм»), а также выступили с творческим номером, исполняя песню, танец или стихотворение. Во второй день с участниками состязаний был организован обряд «Һыу юлы», конкурс-выставка с презентацией «Килен сәйе», конкурс «Килен һандығын асыу», где девушки продемонстрировали обычаи и свое мастерство в рукоделии, кулинарии. Они также на суд жюри представили национальное блюдо, приготовленное своими руками.

Гран-при Республиканского этноконкурса башкирских невест «Йәш килен» удостоилась Лейсан Янбердина (Уфимский район), первое место завоевала Аниса Булатова (Оренбургская область), второе место разделили Светлана Суфиянова (Балтачевский район), Ильнара Лукманова (Абзелиловский район), Гульфария Ильчебаева (Кигинский район), третье место — Лиана Муртазина (Миякинский район), Рузина Нигаматова (Караидельский район), Азалия Чиглинцева (Туймазинский район). Специальный приз от творческого центра «Амантай» вручен Ильнаре Лукмановой. Все конкурсантки были награждены дипломами и памятными подарками.

В рамках мероприятия знатоки фольклора и члены жюри организовали для руководителей фольклорных коллективов и методистов круглый стол, мастер-классы по жанрам народного творчества, семинар «Свадебные обряды».

Республиканский этноконкурс башкирских невест «Йәш килен» направлен на восстановление и сохранение национальных семейных традиций, формирование позитивного отношения к институту брака и семьи, основ культуры семьи, стимулирование интереса молодых людей к созданию стабильных семейных отношений, популяризацию образа матери, женщины, молодой мамы. Он был проведен среди невесток до 35 лет, которые владеют башкирским литературным языком или языком своего диалекта, знают традиции и обычаи своего народа, свою родословную (шежере) и супруга, национальную кухню, ремесла своих предков и т. д.

Организаторы конкурса: министерство культуры РБ, Республиканский центр народного творчества, администрация Балтачевского района РБ.