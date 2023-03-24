В День театра будут названы победители окружного фестиваля «Театральное Приволжье»

27 марта, в Международный день театра, в молодежном пространстве «Йәшлек House» будут названы победители масштабного проекта - окружного фестиваля «Театральное Приволжье», который проводится по инициативе полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

В мероприятии примут участие финалисты регионального этапа: народный театр-студия «Диалог» г. Белорецка и образцовый театр «Кулиска» Бижбулякского района.

В ходе прямого подключения Республика Башкортостан представит собственный рейтинг участников, составленный членами жюри и экспертами. Также каждый регион подготовил для зрителей и участников «Театрального Приволжья» видеоролик о самых ярких событиях фестиваля.

Посмотреть прямой эфир события сможет каждый желающий на сайте фестиваля «Театральное Приволжье» и в социальной сети «ВКонтакте».

Для справки: В прошлом году Башкирская студенческая народная театральная студия «Оскон» (руководитель Альфина Мингазова) Башкирского государственного университета г.Уфы стала обладателем 3 места в номинации «Лучший молодежный спектакль». Им вручили сертификат на 100 000 рублей на постановку спектакля. Детская театральная студия «Арлекин» при Салаватском башдрамтеатре под руководством Радика Галиуллина заняла 2 место в номинации «Лучший детский спектакль» и получила сертификат на сумму 150 000 рублей на постановку нового спектакля.