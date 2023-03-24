Сотрудники учреждений культуры Уфы отметили свой профессиональный праздник

25 марта отмечается День работника культуры России. Накануне в Городском дворце культуры прошла торжественная церемония чествования работников культуры и искусства, тех, кто обычно сам создает праздник. Они впервые собрались в таком составе, чтобы оценить масштабы профессии и сказать друг другу добрые слова, сообщила «Башинформу» пресс-секретарь управления по культуре и искусству администрации г. Уфы Зульфия Ишбердина.

Поздравить представителей профессионального и самодеятельного искусства, сотрудников музеев и библиотек, дворцов и домов культуры, учреждений дополнительного образования в сфере искусства, уфимского городского планетария, студии художественной фотографии «Визуал», парков культуры и отдыха с их профессиональным праздником пришли почетные гости. Собравшихся приветствовали заместитель главы администрации г. Уфы Гуллярия Ялчикаева и начальник управления по культуре и искусству администрации Айгуль Хасанова.

В поздравительной речи первый заместитель министра культуры РБ Наталья Лапшина подчеркнула, что работники культуры Уфы — «самая большая муниципальная команда творческих людей». Депутат Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан Эдуард Саитбаталов назвал работников культуры «хранителями и проводниками сформированного веками уникального генетического кода России».

«Не устаю удивляться вашей самоотверженности. Вы всегда впереди, делаете такие праздники! После вас люди с хорошим настроением уходят домой», — поделился депутат совета городского округа г. Уфа Павел Васильев.

«Вы воспитываете детям вкус к великому искусству. Многоликая Россия в ваших библиотеках, в музеях, вся наша Родина в ваших руках!» — поздравила собравшихся председатель комиссии по культуре и средствам массовой информации Всемирного курултая башкир Лариса Абдуллина.

За активную творческую деятельность, безупречное исполнение должностных обязанностей и неоценимый вклад в развитие культуры и искусства города 36 представителей творческого труда отмечены наградами министерства культуры Республики Башкортостан, администрации и совета городского округа г. Уфа. Коллектив Городского дворца культуры за активное патриотическое воспитание подрастающего поколения был удостоен Благодарности председателя Госсобрания и награды Региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана». Международный союз общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир» отметил коллектив Городского культурно-досугового центра за вклад в развитие национальной культуры РБ.

Высшей государственной награды — почетной грамоты Главы Республики Башкортостан удостоена преподаватель по классу фортепиано Детской музыкальной школы № 4 г. Уфы Ольга Носко.

«Я благодарна своей семье, родителям, что привели меня в замечательную профессию, своей родной салаватской музыкальной школе и, конечно же, Главе нашей республики за высокую оценку моего труда, — поделилась эмоциями Ольга Владимировна. — Вся моя педагогическая деятельность возложена на алтарь искусства, воспитание в детях чувства прекрасного. Я стараюсь раскрывать в детях палитру эмоций, учить через музыку радоваться и сопереживать, любить и делать мир лучше».

Церемонии награждения лучших работников культуры сменялись яркими номерами мастеров искусств РБ. На сцене в этот вечер блистали хозяева концертной площадки — артисты Городского дворца культуры. Они презентовали Театр песни, получивший название «Притяжение».

Свои лучшие вокальные композиции подарили три директора культурных учреждений столицы: заслуженный артист РБ Александр Петров (Городской дворец культуры), народный артист РБ Расуль Карабулатов (Городской культурно-досуговый центр), заслуженный работник культуры РБ Артур Бакиров (Дворец культуры «Моторостроитель»). На одной сцене с мастерами блистали юные, начинающие артисты: хор мальчиков ДМШ № 14, сводный ансамбль кураистов детских музыкальных школ столицы. В программе приняли участие Народный ансамбль танца «Сармат» ДК «Моторостроитель», а также представители профессионального искусства — артисты Театра юного зрителя и уфимского ансамбля песни и танца «Мирас».

Праздник начался еще в фойе. Там была установлена большая, яркая фотозона. Виртуозные фотографы, под звуки прославленного Духового оркестра ГДК, старались запечатлеть каждого, чья трудовая деятельность связана с её величеством Культурой.