В Уфе Госоркестр Башкирии отмечает 150-летие Сергея Рахманинова

2023 год проходит под знаком 150-летия одного из ярчайших представителей мировой музыки — Сергея Рахманинова. Пианист, композитор и дирижёр синтезировал в своём творчестве принципы петербургской и московской композиторских школ с традициями европейской музыки, создав тот оригинальный стиль, который впоследствии оказал заметное влияние на развитие мировой музыки двадцатого столетия.

Госоркестр Башкортостана в преддверии апрельского гастрольного тура по городам Татарстана и Удмуртии представит уфимской публике концерт, посвященный юбилею Сергея Рахманинова. Концерт состоится 28 марта в ГКЗ «Башкортостан», начало в 19.00.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе НСО, оркестр под управлением главного дирижера, заслуженного артиста РБ Дмитрия Крюкова исполнит яркое «Цыганское каприччио», таинственную поэму «Остров мертвых» и «Три русские песни» Сергея Рахманинова, а также поэтичную и благородную симфонию № 4 «Романтическую» Антона Брукнера.

В концерте примет участие Государственная академическая хоровая капелла РБ им. Т. Сайфуллина. Художественный руководитель — заслуженный деятель искусств РБ Алсу Хасбиуллина.

«Каприччио на цыганские темы» — одно из ранних сочинений Сергея Рахманинова. Цыганские напевы привлекали многих представителей русской литературы и искусства своей открытой эмоциональностью, выражением чувства в его «первозданной» стихийной непосредственности.

Симфоническую поэму «Остров мертвых» Рахманинова вдохновлена чёрно-белой репродукцией с одноименной картины швейцарского художника Арнольда Бёклина, которая стала созвучной рахманиновской трактовке темы жизни и смерти в трагедийном плане. Смерть выступает здесь не как примиряющее начало, а как сущность, враждебная человеческим стремлениям, что и определяет остроту конфликтных сопоставлений симфонической поэмы.

«Три русские песни» для хора и симфонического оркестра — сочинение Рахманинова, написанное в эмиграции и пронизанное мыслями композитора о родной земле.

Симфония № 4 «Романтическая» — одно из прекраснейших творений австрийского композитора Антона Брукнера и красивейшее симфоническое произведение XIX века. Поэтичность, глубочайший драматизм, жизнеутверждающая сила — самый широкий спектр эмоций и душевных струн раскрывает эта музыка в сердце слушателя.

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