В Уфе завершились съемки фильма «Двойник»

В Уфе, в рамках кинолаборатории «Молодое кино Башкортостана» завершились съемки проекта - победителя питчинга дебютантов. На этот раз впервые в роли режиссера выступил оператор БСТ Артем Наговицын, чей проект фильма «Двойник» стал одним из трех победителей, получивших возможность реализации своего проекта.

«Для меня, как для дебютанта, это был колоссальный опыт, - рассказывает режиссер-дебютант, оператор фильма «Двойник» Артём Наговицын. - Я считаю, что это большая удача поработать с профессионалами кино. Большое спасибо организаторам кинолаборатории Зухре Буракаевой и Роману Пожидаеву за то, что дают возможность реализовать свое творчество, и что не бросают на полпути, а курируют процесс до конца продакшена. Спасибо режиссеру Динаре Абдрашитовой, которая вдохновила меня на участие в кинолаборатории, а также разработала сценарий фильма. Также большое спасибо съемочной группе: художникам, операторской и режиссерской группе, осветителям, продюсеру Алине Шакировой (и ее команде), которая организовала в короткие сроки съемочный процесс и создавала на площадке дружную атмосферу.»

«Каждый раз убеждаюсь, что наши башкирские кинематографисты в короткие сроки могут с легкостью справиться с любой задачей, - отметила продюсер и руководитель Молодежного центра союза кинематографистов Башкортостана Алина Шакирова. - Для меня, как для продюсера, это не первый опыт работы с дебютантом, поэтому я уже заранее учитывала все риски и возможные сложности. Но, к большому счастью, съемочный процесс прошел на отлично. Все отработали на сто процентов. Большое спасибо за помощь руководителям отеля, бара, министерству здравоохранения Республики Башкортостан, которые предоставили локацию для съемок, художнику Алие Байрамгуловой за помощь в подборе костюмов, кастинг-директору Елизавете Сакаевой и руководителю киношколы Руслану Алееву».

В главных ролях криминальной истории в жанре нуар снялись известная телеведущая, актриса Юлия Краснова, актер The Teatr Сергей Самыловский и актер-дебютант Владимир Курас. Своими впечатлениями о съемках поделились исполнители главных мужских ролей.

«Для меня это был интересный опыт, роль детектива неоднозначная и глубокая. Не буду раскрывать все сюжетные перипетии, скажу только то, что пришлось играть сразу три личности - три крайности одного человека, и для меня, как для актера — это большая и сложная задача!» - признался Сергей Самыловский, актер, исполнитель главной роли детектива.

«Двойник“ — хороший добрый фильм о любви, с элементами философии, о смысле жизни, множеством захватывающих сцен. Картина достаточно сложная, в том плане, что в 20 минут пришлось вместить долгие годы героев! Вечность… В общем, приходите смотреть в кино — будет интересно!» - говорит Владимир Курас, актер, исполнитель роли напарника.

Кинолаборатория «Молодое кино Башкортостана» реализуется на грант Главы РБ Союзом кинематографистов Башкортостана. Презентация альманаха кинолаборатории из трех фильмов планируется уже в мае этого года.