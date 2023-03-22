В шорт-лист сценарного конкурса «Метод» вошли три работы авторов из Башкирии

В Российской государственной библиотеке был объявлен шорт-лист всероссийского конкурса сценарного мастерства в рамках образовательного проекта «Метод» (Фабрика контента), проходящего при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба продюсерского центра «Мувистарт».

В номинацию «Игровые и анимационные сериалы» вошли три работы уфимских авторов. Это «Агата» Альмира Зарипова, «Быть человеком» Руслана Тавабилова и Олега Батухтина и совместная работа «Протокол безопасности» Ивана Кульнева и Лилии Янтилиной (Петрозаводск, Уфа).

Авторы проектов представили их на питчинге 21 марта в Российской государственной библиотеке. В рамках мероприятия финалисты могли заключить соглашения о сотрудничестве с ведущими продюсерскими компаниями, получить бесплатные сертификаты на депонирование своих проектов от партнера проекта.

Конкурс «Метод» был объявлен в январе 2023 года. Участие в нём приняли более 10 тысяч россиян. В лонг-лист вошли работы 103 авторов из 28 регионов страны. Одними из самых популярных жанров стали комедии, семейные истории, роуд-муви.