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Сегодня, 18:50

В Уфе определили лауреатов премии имени Рами Гарипова

Газета "Йэншишмэ"
Фото:Газета "Йэншишмэ"

В Уфе определили лауреатов премии им. Рами Гарипова. Награждение состоялось в Республиканской гимназии-интернате № 1 имени Рами Гарипова, сообщает «Башинформ».

В этом году лауреатами стали известный режиссер, автор проекта «Йөрәк һүҙе» («Слово сердца»), заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, выпускница школы-интерната им. Рами Гарипова 1980 года Наиля Сафаргулова, главный редактор газеты «Йэншишмэ», заслуженный работник печати и СМИ РБ, выпускник 1981 года Мирсаит Юнусов.

Также были определены лауреаты премии 2023 года среди гимназистов. Ими стали учащиеся 11 класса Зульхиза Усманова, Ильгиза Ярмухаметова, Ильназ Исхаков, Айдар Байсуваков и Элина Фатхулисламова. Они — отличники учебы, победители различных олимпиад и конкурсов.

В 2023 году исполнился 91 год со дня рождения народного поэта Башкортостана, лауреата госпремии РБ имени Салавата Юлаева Рами Гарипова. Премия им. Рами Гарипова присуждается с 1994 года.

Автор:Лейла Аралбаева
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