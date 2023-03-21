В Уфе Алена Завьялова приглашает на концерт русской народной песни

23 марта уфимцев и гостей столицы ждет концертная программа «Гляжу в озера синие», посвященная русской народной песне. Вечер готовит популярная певица, солистка уфимского ансамбля песни и танца «Мирас», заслуженная артистка Башкортостана Алена Завьялова. Концерт пройдет в ГКЗ «Башкортостан», сообщили «Башинформу» в пресс-службе управления по культуре и искусству администрации г. Уфы.

«Сейчас мы активно готовимся к предстоящему концерту. Каждый день репетируем, собираемся с мыслями и силами, чтобы порадовать зрителей интересными и необычными номерами, премьерами. Конечно же, яркими костюмами. В основном костюмы я придумываю сама. Где-то увижу один элемент, где-то другой, ткань, фасон… И со всеми этими заметками отправляюсь к художнику. Сценический костюм должен быть не только красивым, но и максимально комфортным, — поделилась Алена Завьялова. — Весь концерт будет пронизан любовью к русской песне, Родине и России. Очень жду встречи со зрителем, постараюсь зарядить всех положительными эмоциями».

Имя Алены Завьяловой хорошо знакомо не только уфимцам. Ее знают и в республике, и далеко за ее пределами. Она — лауреат всероссийских и международных конкурсов, победитель первого республиканского телевизионного конкурса «Уральский самородок», в 2012 году артистка была участницей конкурса «Уфимская волна» и вошла в число 10 финалистов, также она является постоянной участницей правительственных мероприятий.

«Любой конкурс — это возможность реализовать свои творческие способности, как говорится, себя показать, на других посмотреть. Телевизионные конкурсы — это ещё и ответственность. Ты не просто выступаешь здесь и сейчас, а понимаешь, что тебя будет смотреть ещё больше зрителей. С одной стороны, это большое волнение, стресс, а с другой, очень много положительных эмоций», — считает певица.

Основное направление, в котором работает Алена — это народная музыка. Певица считает, что именно в народной музыке много мудрости, любви, чистоты и она никого не может оставить равнодушным. Задача артистки — не просто спеть, а передать смысл песни, раскрыть её душу.

На концерте прозвучат песни «Ливенка», «Казачий край», «Веночек», «Песня Марьи», «Дороженька», «Ой, как ты мне нравишься», «Мать — земля моя!», «Туган як» и многие другие. На вечере также выступят ансамбль русских народных инструментов «Забава», народный ансамбль народного танца «Кружева», детская студия при ГААНТ им. Ф. Гаскарова, вокальная группа «Премьер», оркестр и солисты ансамбля «Мирас» Залия Нурлы, Юлай Касимов, Залия Ганиатуллина и заслуженный артист РБ Александр Петров.

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