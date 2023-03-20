В Уфе презентуют персональную выставку художницы Светланы Чистяковой

В Уфе презентуют персональную выставку самобытной уфимской художницы Светланы Чистяковой «Уфимский калейдоскоп». Открытие состоится 21 марта в Музее истории города Уфы, сообщили «Башинформу» в пресс-службе управления по культуре и искусству администрации г. Уфы.

В экспозиции представлено порядка 30 работ, в которых, как в калейдоскопе, из отдельных фрагментов складывается картина жизни большого города.

«Это старые дворики, сохранившие дух времени, такие знакомые всем нам и уличные зарисовки, в героях которых можно узнать и себя, и своих друзей. Произведения автора узнаваемы, они светлы и радостны, заряжают зрителя позитивом и хорошим настроением», — рассказали в учреждении.

Светлана Чистякова — профессиональный художник, участница многочисленных городских, региональных и международных выставок. Окончила Уфимское педагогическое училище, художественно-графический факультет Нижнетагильского государственного педагогического института. Будучи художником-педагогом по образованию, а главное, по призванию, свою профессиональную и творческую деятельность Светлана Леонидовна посвятила детям — преподавала изобразительное искусство, была руководителем подросткового клуба «Дружба» Калининского района г. Уфы.

Начало мероприятия в 17.00. Вход свободный.

Выставка будет работать до конца апреля 2023 года.

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