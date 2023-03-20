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Вчера, 22:45

Уфимский ансамбль «Мирас» выступил в регионах России с концертной программой «Хазина»

пресс-служба ансамбля песни и танца «Мирас»
Фото:пресс-служба ансамбля песни и танца «Мирас»

С 9 по 17 марта прошли гастроли уфимского ансамбля песни и танца «Мирас». Коллектив выступил с новой программой в городах Челябинск, Курган, Екатеринбург, Пермь, Казань и Оренбург. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе коллектива.

Уфимский коллектив познакомил зрителей соседних регионов с традиционными башкирскими вокально-хореографическими композициями «У шатра», «Йыуаса», «Салауатҡа дан!», танцами «Рукодельницы», «Султанаков». Дружбу народов «Мирас» показал в номере «В семье единой». Многообразие национальностей, населяющих нашу планету, воплотилось в искромётной татарской вокально-хореографической композиции «Өлгөр», турецком танце «Силифке», еврейской композиции «Хава нагила» и других. Также прозвучали завораживающие мелодии курая и кыл-кубыза.

Ансамблю «Мирас» и главе администрации Уфы Ратмиру Мавлиеву были вручены благодарственные письма от имени министерства культуры Республики Татарстан, Ассамблеи народов Татарстана и Дома дружбы народов Татарстана.

«Выражаю огромную благодарность за предоставленное удовольствие. Я думаю, каждый человек в зале сегодня был рад и счастлив прикоснуться к великой башкирской культуре и культуре народов мира. Танец дружбы в исполнении вашего коллектива подчеркивает многообразие народов, которое населяет нашу страну. Именно в дружбе между народами кроется секрет сильной, могучей, непобедимой России», - отметил представитель Республики Башкортостан в Челябинской области Альфир Баимов.

Уфимскому ансамблю песни и танца «Мирас» также вручили благодарственные письма от имени Башкирского историко-культурного центра Челябинской области, филиала Дома дружбы народов РБ, Курганского областного отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея народов Зауралья». Главе администрации Уфы в Екатеринбурге передали письмо о выражении благодарности от имени правительства Свердловской области.

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