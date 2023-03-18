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Вчера, 17:15

В России производство и прокат детских художественных фильмов получит государственное финансирование

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова на третьем форуме «Арт-Курултай» отметила, что уже в конце марта будет принят федеральный закон о полном государственном финансировании производства и проката художественных фильмов для детей и юношества.

«Я хочу вспомнить очень важное культурное событие, которое состоялось в конце января в Московском Доме кино, где с большим успехом прошла презентация анимационного фильма "Северные амуры", созданного уфимской студией "Муха" совместно с киностудией "Башкортостан" при поддержке Радия Фаритовича Хабирова. Талантливая команда ярко, увлекательно и современно рассказала историю башкирских воинов, которые участвовали в Русско-шведской войне 1788 года и Отечественной войне 1812 года.

Мы сегодня много спорим, какие есть наиболее действенные инструменты воспитания нашей молодежи. Радий Фаритович справедливо отметил, что фильм "Северные амуры" — отличное пособие для патриотического воспитания. В этом мультфильме оживает история, дети чувствуют свою сопричастность к событиям ушедших дней, народным традициям, искренне переживают за героев. После просмотра у ребят обязательно появится желание прочитать какие-то произведения, ознакомиться с историей, сходить в музей. И мы надеемся, что закон о детском кино станет эффективным инструментом», - сказала сенатор.

Лилия Гумерова считает, что конечно, важно решить инфраструктурные задачи - построить и отремонтировать учреждения культуры, оснастить их необходимыми инструментами и оборудованием. Но при этом, главный вопрос - кто будет в них работать, особенно в малых городах и сельской местности. Дефицит профессиональных кадров на сегодняшний день составляет более 14 тысяч человек, а с вводом новых объектов он будет нарастать.

«При этом неоднократно поднимавшийся вопрос, связанный с финансированием программы «Земский работник культуры», пока не получил решения в масштабе всей страны. Наш комитет прорабатывает этот вопрос с правительством России, минкультуры и минфином России. И мы очень надеемся, что программа «Земский работник культуры» на федеральном уровне все-таки заработает. У нас, в Башкортостане, благодаря поддержке Радия Фаритовича, такая программа успешно работает. Об этом в Совете Федерации на встрече Валентины Ивановны Матвиенко с тружениками села рассказала представитель республики. Мы в этом вопросе – передовики. Опыт Башкортостана, я уверена, будет распространен на всю страну», - отметила Лилия Гумерова.

Автор:Ляйсан Закирова
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