Финалистка шоу «Голос» из Башкирии Рушана Валиева порадует поклонников новой песней. Премьера сингла «Бог забыт» из предстоящего мини-альбома состоится 17 марта.

Как сообщила «Башинформу» сама исполнительница, песня была записана летом прошлого года в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля-лаборатории «Ленинградские мосты».

«Песня родилась весной прошлого года тёмными и странными вечерами по соседству с настольной лампой. Она о потерянности и надежде, о маленьком и большом мире, о доме, который кто-то потерял физически, а кто-то — из-за того, что дом оказался отравлен. И о том, что блёклым дням когда-то настанет конец, когда-то „за дождями иссохнет печаль“ и весна точно „вернётся в свои права“. И тогда снова можно будет мечтать и не бояться смотреть в небо», — рассказала Рушана.

Справка

Рушана Валиева родилась в 1999 году в живописной сельской местности Башкирии — селе Толбазы. Училась в местной школе, брала уроки игры на гитаре у своего родного брата, пела больше для себя, а в 13 лет начала записывать каверы на любимые композиции и выкладывать их в интернет.

Творчество девочки сразу снискало себе большое количество поклонников. Природная застенчивость Рушаны не стала препятствием для участия в шоу «Голос» — в первый раз в детском «Голосе» в 2014 году никто из наставников не развернул своё кресло, а в 2017 году, уже во взрослом «Голосе», удача всё же улыбнулась ей. Она стала одним из немногих артистов, к кому на слепых прослушиваниях повернулись все наставники. Практически каждое выступление в проекте «Голос» набирало миллионы просмотров.

В 2021 году Рушана приняла участие в благотворительном концерте, посвященном юбилею фонда «Подари жизнь», выступив на одной сцене с такими исполнителями, как ДТ, Сироткин, Manizha, Tesla Boy, The Hatters и другие.

Совместно с Сергеем Муштой стала автором саундтрека к сериалу «Совершенно летние» и к полнометражному фильму «Рашн Юг». В 2022 году приняла участие в фестивале-резиденции «Ленинградские мосты 2022».