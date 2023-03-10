Уфимская детская школа искусств проведёт благотворительную акцию «Доброе сердце»

Благотворительную акцию «Доброе сердце» проведет уфимская детская школа искусств им. В. Пегова 13 марта в городском культурно-досуговом центре. Начало в 16.30, вход по пригласительным билетам. Об этом «Башинформу» сообщили в управлении по культуре и искусству администрации Уфы.

«Благотворительная акция проводится в нашей школе ежегодно, и нынешняя - уже пятнадцатая по счету! В этот раз мы адресуем нашу поддержку и помощь ребятам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. У нас есть возможность поделиться с ними своим творчеством, своим отношением к жизни, - рассказали организаторы. - И мы бы очень хотели в этот весенний день подарить им частичку нашего сердечного тепла и доброты».

В фойе ГКДЦ будет организована выставка-ярмарка художественных работ учащихся художественного отделения, с концертными номерами выступят на сцене учащиеся хореографического и музыкальных отделений.

Инициатором проведения акции стала уфимская детская школа искусств им. В. Пегова при поддержке управления по культуре и искусству администрации Уфы, городского культурно-досугового центра и Собор русских Башкортостана.

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