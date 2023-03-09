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Сегодня, 12:32

В Башкирии запустили онлайн-конкурс «Моя многонациональная семья»

Дом дружбы народов Башкортостана запустил онлайн-конкурс «Моя многонациональная семья». К участию приглашаются семьи, в которых в дружбе и согласии живут представители разных национальностей, сообщили «Башинформу» в пресс-службе учреждения.

Для участия в конкурсе требуется отправить семейное фото и небольшое описание к нему, рассказать о членах семьи, какой они национальности, откуда (район, город, село), историю знакомства (знакомства родителей, если от имени ребенка), сколько в семье детей, как их зовут, чем занимаются. Также необходимо указать контактный номер.

Фотографии с описанием можно прислать на электронную почту [email protected] или в сообщения группы Дом дружбы народов и Ассамблея народов РБ.

Заявки на участие принимаются до 15 марта. Победители будут определены в конце марта. Их ждут призы и благодарственные письма от Дома дружбы народов РБ.

Автор:Лейла Аралбаева
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