Башкирия стала третьим регионом в стране по посещению культурных мероприятий - Андрей Назаров

На заседании правительства Башкортостана под председательством премьер-министра Андрея Назарова обсудили изменения, вносимые в государственную программу «Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан». Как сообщает пресс-служба правительства, Андрей Назаров отметил, что в последние годы отрасль культуры серьезно и всесторонне поддерживается, увеличиваются объемы ее финансирования.

— В прошлом году консолидированный бюджет сферы культуры составил 12,7 млрд рублей. При этом в 2,3 раза увеличился объем привлеченных федеральных средств. Мы перевыполнили один из важнейших целевых показателей — число посещений культурных мероприятий. По итогам прошлого года было зафиксировано 86,6 млн посещений. Здесь мы третьи в стране после Москвы и Санкт-Петербурга, — сказал Андрей Назаров.

Премьер-министр добавил, что в прошлом году в Башкортостане отремонтировано 27 объектов культуры. Оснащено оборудованием 17 школ искусств. Достигнуты неплохие результаты, важно не снижать набранные темпы.

Подробнее об актуализации государственной программы «Развитие культуры и искусства» доложила министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова. Руководитель регионального минкульта отметила, что в республике ежегодно создаются модельные библиотеки, открываются виртуальные концертные залы. На сегодняшний день в рамках нацпроекта создано 14 библиотек нового поколения, 8 виртуальных концертных залов. Всего с 2019 года для создания модельных библиотек и виртуальных концертных залов привлечено около 130 миллионов рублей из федерального бюджета.

По словам Амины Шафиковой, создание модельных библиотек нового поколения оказывает положительное социально-экономическое влияние на муниципалитет, в котором они открываются. Растет посещаемость библиотек и количество пользователей, так как при библиотеках работают клубы по интересам. В этом году будут созданы еще две библиотеки нового поколения — центральные библиотеки Ишимбайского и Белокатайского районов.

Министр культуры доложила о том, что большое внимание уделяется обеспечению доступности населения к лучшим выступлениям ведущих российских артистов и музыкальных коллективов, произведениям филармонической музыки в режиме реального времени или в записи. Это обеспечивают виртуальные концертные залы. До конца 2023 года запланировано открыть еще четыре виртуальных концертных зала: в Кумертау, Благоварском, Салаватском районах и на базе Национального симфонического оркестра республики.

Андрей Назаров отметил, что в соответствии с целевыми показателями, установленными правительством России, республика должна достичь уровня в 70 млн посещений культурных мероприятий и поручил министерству культуры всесторонне проработать соответствующую «дорожную карту», детализировав ее до уровня муниципальных учреждений культуры.

В завершение премьер-министр предложил одобрить проект постановления «О государственной программе «Развитие культуры и искусства» и внесении изменений в некоторые решения правительства республики.