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Сегодня, 13:16

В Уфе состоится бенефис народной артистки Башкортостана Ларисы Ахметовой

11 марта  в Башкирском государственном театре оперы и балета состоится концерт, посвящённый творческому юбилею народной артистки Республики Башкортостан, дипломанта международного и лауреата открытых республиканских конкурсов Ларисы Ахметовой.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе театра, примадонна Башоперы уже более 20 лет создаёт неповторимые, яркие и живые образы героев множества спектаклей. Решительная Иоанна д‘Арк, страстная Сантуцца, любящая Ярославна, пикантная Герцогиня Герольштейнская и многие другие. В её репертуаре более 30 разноплановых партий из различных опер и оперетт, произведения концертного репертуара, арии и романсы.

На вечере в честь Ларисы Ахметовой вместе с виновницей торжества выступят мастера оперной сцены, яркие и любимые публикой Аскар Абдразаков, Идрис Газиев, Эльвира Фатыхова, Татьяна Никанорова, Ильгам Валиев, Светлана Аргинбаева, Владимир Копытов, Любовь Буторина, Артур Каипкулов, Эльвира Алькина, Алим Каюмов, Ян Лейше, Резида Аминова, Назгуль Ибрагимова, Рим Рахимов, Идель Аралбаев, Салават Киекбаев, Артур Хисамов и Ладислав Бубнар. В их исполнении прозвучат песни советской и зарубежной эстрады.

За дирижёрским пультом — Артём Макаров, Марат Ахмет-Зарипов и Владимир Мешков.

Начало в 18.00 в большом зале.

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