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Вчера, 21:51

Ансамбль имени Гаскарова продолжит гастроли в рамках проекта Росконцерта «Мы - Россия»

минкультуры РБ
Фото:минкультуры РБ

 5 марта Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова завершил гастроли по Башкортостану — ансамбль объехал с концертами 15 городов и районов республики. Финальный концерт гастролей состоялся в Межгорье. Каждое выступление коллектива прошло с большим успехом.

12 марта ансамбль выступит для уфимских зрителей на сцене ГКЗ «Башкортостан». В этот вечер гаскаровцы представят любимые хореографические композиции и премьеры сезона. На большом концерте ансамбль выступит с танцами из золотого фонда, которые так полюбились зрителям — «Гульназира», «Семь девушек», «Три брата», «Проказницы» и другие. Кроме того, коллектив исполнит новые танцы, которые представляют культуру не только Башкортостана, но и народов всего мира.

Затем коллектив снова отправится в путь. В рамках программы Росконцерта «Мы — Россия» с 16 по 21 марта ансамбль выступит с концертной программой «Танцы народов мира» в городах Красноярского края — Сосновоборске и Дивногорске, а также в Чите Забайкальского края. 17 марта гаскаровцы выступят в Красноярске, на сцене гранд-холла «Сибирь». Действует «Пушкинская карта».

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