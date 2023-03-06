Ансамбль имени Гаскарова завершил тур по республике и готовится к гастролям в Красноярском крае

5 марта Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова завершил гастроли по Башкортостану — ансамбль объехал с концертами 15 городов и районов республики, сообщила «Башинформу» пресс-секретарь коллектива Элиза Сынбулатова. Финальный концерт гастролей состоялся в Межгорье. Каждое выступление коллектива прошло с большим успехом.

«Выступление этого легендарного коллектива зарядило нас энергией на год вперед. Спасибо за яркие эмоции! Этот концерт — огромный труд, и каждый солист ансамбля и оркестра заслуживает невероятных аплодисментов!» — делятся впечатлениями зрители.

12 марта ансамбль выступит для уфимских зрителей на сцене ГКЗ «Башкортостан». В этот вечер гаскаровцы представят любимые хореографические композиции и премьеры сезона. На большом концерте ансамбль выступит с танцами из золотого фонда, которые так полюбились зрителям — «Гульназира», «Семь девушек», «Три брата», «Проказницы» и другие. Кроме того, коллектив исполнит новые танцы, которые представляют культуру не только Башкортостана, но и народов всего мира.

Затем коллектив снова отправится в путь. В рамках программы Росконцерта «Мы — Россия» с 16 по 21 марта ансамбль выступит с концертной программой «Танцы народов мира» в городах Красноярского края — Сосновоборске и Дивногорске, а также в Чите Забайкальского края. 17 марта гаскаровцы выступят в Красноярске, на сцене гранд-холла «Сибирь». Действует «Пушкинская карта».