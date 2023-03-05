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Вчера, 17:07

Назначен худрук одного из башкирских театров

На должность художественного руководителя Салаватского башкирского драматического театра назначен заслуженный артист Республики Башкортостан Мирас Юмагузин.

Мирас Юмагузин родился 14 августа 1984 года в с. Мраково Кугарчинского района Республики Башкортостан. В 2006 году окончил театральный факультет Уфимского государственного института искусств. В том же году поступил в труппу Салаватского государственного башкирского драматического театра.

Член СТД РФ. В 2019 году был удостоен молодежной театральной премии СТД в номинации «Лучшая мужская роль» (за роль Булата в спектакле Олжаса Жанайдарова «Беруши», режиссер Ильсур Казакбаев). «Лучший актер 2019  года» за роли в спектаклях «Беруши» (Булат) и «Идукай» (молодой Идукай, Мурадым, сын Идукая).

Автор:Лейла Аралбаева
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