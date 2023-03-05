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Вчера, 19:32

Национальный музей подготовил праздничную программу к Международному женскому дню

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В Международный женский день в Национальном музее республики пройдут разные мероприятия, где для гостей проведут экскурсии и будут организованы творческие мастерские.
 
Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе музея, 8 марта все желающие смогут принять участие в фотосессии в национальных башкирских костюмах в традиционной башкирской юрте. В течение праздничного дня в музее будет работать ярмарка мастериц, где можно будет приобрести себе украшения и аксессуары ручной работы, вязаные игрушки, оригинальные дизайнерские изделия и многое другое. Увлекательные и интересные мастер-классы тоже не оставят равнодушными посетителей. Гости праздника унесут с собой не только прекрасные воспоминания, но и сделанные собственными руками произведения искусства.
 
Во время экскурсий «Мир женщины» и «Женские украшения народов Башкортостана» можно будет увидеть праздничные наряды, украшения женщин, узнать, какой сакральный смысл они в себе несут, а также ознакомиться с миром занятий и быта женщин, обрядами и традициями народов, проживающих в республике.
 
Встреча с психологом поможет понять представительницам прекрасного пола свое предназначение и выстроить верный маршрут на пути к нему, а также увидеть образ женщины глазами мужчины.

«Именно весной мы отмечаем самый чудесный и самый красивый праздник — Международный женский день. Этот праздник в очередной раз напоминает представительницам прекрасного пола об их значимости и незаменимости. Главная цель наших мероприятий в этот день — подарить самые теплые и нежные поздравления, радость, яркие эмоции и прекрасное настроение», — говорит директор Национального музея Республики Башкортостан Рустам Исхаков.

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