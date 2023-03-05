«Наперекор волнам»: в Уфе вспоминали выдающегося башкирского композитора Салавата Низаметдинова

В Уфе прошел вечер памяти выдающегося незрячего композитора, заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан, лауреата премии имени Г. Саляма, лауреата первой премии международного конкурса «Филантроп», лауреата премии Союза композиторов России им. Дмитрия Шостаковича, общественного деятеля Салавата Низаметдинова. Мероприятие организовали в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых имени Макарима Тухватшина.

Всю свою жизнь Салават Низаметдинов посвятил музыке. Жанровый диапазон его творчества охватывает оперы и симфонии, хоры и романсы, музыку к драматическим спектаклям и эстрадные песни. Им написано более 200 эстрадных песен, музыка к спектаклям, документальным и художественным фильмам.

— На протяжении всей своей творческой жизни и до самого последнего дня он был активным читателем и большим другом нашей библиотеки. Любил читать классику, просил сделать для него тематические подборки стихов молодых поэтов, для своих детей брал книги по школьной программе. В период его учебы библиотекари вслух начитывали ему учебные материалы. А когда к нему пришло признание, в библиотеке для читателей проходили его творческие вечера. В библиотеке в различных форматах для незрячих изданы его произведения, написанные в разные годы, — рассказала «Башинформу» директор библиотеки Айгуль Аминева.

В специальной библиотеке для слепых развернут мемориальный уголок, посвященный творчеству Салавата Низаметдинова: выставлены нотные тетради, собственноручно заполненные Салаватом Низаметдиновым шрифтом Брайля к опере «В ночь лунного затмения»; книги о нем, изданные при жизни его жизни; основа экспозиции — фортепиано на котором Салават Низаметдинов исполнял свои произведения для читателей библиотеки. В экспозиции демонстрируется портрет Салавата Низаметдинова, написанный членом Союза художников России, победителем общероссийского конкурса «Молодые дарования России», лауреатом Государственной республиканской молодёжной премии имени Ш. Бабича Верой Фроловой.

Народная память о нем жива не только в Республике Башкортостан, но и за ее пределами, и в подтверждение этому сегодня в специальной библиотеке для слепых собрались его родственники, друзья, ученики, творческие деятели. Прозвучали воспоминания, песни, написанные на музыку Салавата Низаметдинова в исполнении Альфии Юлчуриной — певицы, народной артистки Республики Башкортостан; Лилии Ишемьяровой — певицы, солистки Башкирской филармонии имени Хусаина Ахметова, лауреата международных и республиканских конкурсов, Заслуженной артистки Республики Башкортостан; Ленара Бикмурзина — композитора, аранжировщика, автора текстов, лауреата международной премии «Алтын Барс»; Гульназ Фахертдиновой музыкального руководителя ДК РЦНТ, Азата Закирова выпускника школы-интерната № 28 и Дилары Арслановой учащейся школы-интерната № 28. Свои стихи прочла поэт и писатель Зухра Кутлугильдина.

Своими воспоминаниями о дружбе с Салаватом Низаметдиновым поделился Флюр Нурлыгаянов — первый заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов, президент Российского спортивного союза инвалидов, кандидат в депутаты Госдумы Федерального собрания РФ восьмого созыва.