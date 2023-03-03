Председатель Союза журналистов Башкортостана прокомментировал попадание в тройку лидеров СЖР

Союз журналистов Башкортостана вошел в тройку наиболее эффективных региональных отделений Союза журналистов России. Второй год подряд профессиональное сообщество журналистов республики занимает третье место в рейтинге Союза журналистов России.

— Эту победу я воспринимаю как общую победу всех журналистов Башкортостана, - прокомментировал «Башинформу» председатель организации Вадут Исхаков. - В последние годы Союз журналистов Башкортостана организует очень серьезные мероприятия. Это в первую очередь результат внимания руководства республики. Участие в каждом нашем форуме Главы республики Радия Фаритовича Хабирова также подтверждает это. Мы вновь возродили Журфест (журналистский сабантуй), работу межрайонных объединений журналистов. Хотелось бы особо отметить участие в российских мероприятиях разной направленности. Так, в прошлом году на форуме «Вся Россия» в Сочи наша организация завоевала второе место. С журналистами Донецкой Народной Республики мы заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве. В этом году собираемся заключить такой же договор с журналистской организацией Луганской Народной Республики. Кроме того, мы регулярно проводим различные конкурсы, семинары, презентации, спортивные, культурные мероприятия. И это — только видимая верхушка всей нашей большой работы. Каждый год мы принимаем в Союз журналистов Башкортостана 40-50 новых членов. Однако нас беспокоит положение дел, особенно журналистов печатных изданий. Многие уходят из отрасли, мало молодых кадров. Зарплата очень низкая, нет оргтехники, подписка падает — вот проблемы, которые надо решать сегодня.

Как ранее сообщал «Башинформ», на этот раз Башкирия уступила лишь коллегам из Волгоградской области и Москвы. Годовые итоги работы отделений в регионах подводятся в третий раз. Главный результат таких конкурсов — это более активная информационная работа региональных отделений в традиционных СМИ, соцсетях и мессенджерах. СЖР становится все более заметным в информационном поле и общественной жизни.

На XXIII внеочередном съезде Союза журналистов Башкортостана назвали новую историческую точку отсчета образования общественной организации - 7 февраля 1921 года. Таким образом, история республиканского Союза журналистов насчитывает более 100 лет. Журналистское сообщество Башкортостана является одним из крупнейших в составе Союза журналистов России. Сегодня это 1700 журналистов, объединенных в 81 местную организацию. Работают 7 межрайонных творческих объединений (МТО). На учете работающих журналистов — 1070, на заслуженном отдыхе — 629. Не все члены Союза работают в СМИ, есть из других отраслей — учителя, ученые, библиотекари, работники клубов, архивов, сельхозпредприятий.

Среди членов союза — 19 докторов наук, 59 кандидатов наук, 118 заслуженных работников культуры РБ, 87 заслуженных работников печати РБ, 19 заслуженных учителей РФ и РБ, 13 человек в разное время избирались депутатами Госдумы, Верховных Советов РФ и РБ, Госсобрания — Курултая РБ, есть народные артисты, художники, поэты, 58 человек являются членами Союза писателей РБ. В 2022 году 36 журналистов Башкирии получили поддержку Союза журналистов России.