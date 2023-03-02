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Сегодня, 10:48

В Башкирии несколько объектов включили в Перечень выявленных объектов культурного наследия

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Объекты археологического наследия «Кырпы-1, селище», «Гарибашево-1, селище», «Елань-Чишма-2, местонахождение», «Елань-Чишма-3, одиночный курган», «Имянликулево-2, поселение», «Первомайский-1, стоянка», «Новошиликово-1, селище», «Тавлыкаево-9, грунтовый могильник (мусульманское кладбище)» включены в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Башкортостан.

Как сообщает «Башинформ», соответствующий приказ управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан от 27 февраля 2023 года опубликован на официальном портале правовой информации.

  • Стоянка «Первомайский-1», расположенная в Абзелиловском районе, относится к памятникам археологии эпохи неолита-энеолита, бронзы, раннего железного века, позднего средневековья, нового времени.
  • Тавлыкаево-9, грунтовый могильник (мусульманское кладбище) в Баймакском районе - памятник археологии эпохи позднего средневековья.
  • Новошиликово-1, селище в Бураевском районе - памятник археологии эпохи раннего средневековья.
  • «Елань-Чишма-2, местонахождение» и «Елань-Чишма-3, одиночный курган», находящиеся в Ермекеевском районе, - относятся к памятникам археологии эпохи раннего железного века.
  • Кырпы-1, селище в Калтасинском районе - памятник археологии, дата возникновения которого не определена.
  • Гарибашево-1, селище в Татышлинском районе - памятник археологии эпохи раннего средневековья.
  • Имянликулево-2, поселение в Чекмагушевском районе - памятник археологии эпохи бронзы.

В органы местного самоуправления муниципальных образований и собственникам (пользователям) земельных участков, на которых обнаружены объекты археологического наследия, направят уведомление о выявленных объектах культурного наследия.

Автор:Лейла Аралбаева
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