В Уфе состоится бенефис прима-балерины Башкирского театра Гульсины Мавлюкасовой

25 марта в Башкирском театре оперы и балета состоится бенефис прима-балерины, народной артистки Башкортостана, обладательницы приза «Принцесса русского балета» открытого российского конкурса «Арабеск» Гульсины Мавлюкасовой.

В этот вечер артистка выйдет на сцену в одной из своих любимых партий — Кармен из «Кармен-сюиты» Альберто Алонсо, сообщили «Башинформу» в пресс-службе Башоперы. Партнёрами Гульсины Мавлюкасовой по спектаклю станут премьер театра «Кремлёвский балет» Михаил Евгенов и премьер Большого театра, заслуженный артист России Александр Волчков, которые исполнят партии Хозе и Тореро.

В программу концерта также вошли фрагменты из балетов «Спартак», «Раймонда», «Ромео и Джульетта», «Журавлиная песнь» и современные хореографические номера. В числе солистов — звёзды Башкирского театра оперы и балета Гузель Сулейманова, Валерия Исаева, Ирина Сапожникова, Софья Саитова, Лилия Зайнигабдинова, Разиля Мурзакова, Амина Халикова, Рустам Исхаков, Сергей Бикбулатов, Олег Шайбаков и Айрат Масегутов. В вечере примут участие артисты балетной труппы театра.

Гульсина Мавлюкасова — народная артистка Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии РБ им. Салавата Юлаева, дипломант и призёр международных конкурсов. Родилась в Уфе. В 1999 году окончила Башкирское хореографическое училище им. Р. Нуреева по классу народной артистки России и Башкортостана, лауреата Государственной премии имени С. Юлаева Леоноры Куватовой. В 1996 году, будучи студенткой, начала трудовую деятельность в балетной труппе Башкирского государственного театра оперы и балета. С 2000 года является ведущей солисткой. В 2001 году работала по контракту в Санкт-Петербурге в балетной труппе К. Тачкина.

Многократная участница Международного фестиваля балетного искусства им. Р. Нуреева в Уфе. В 2006 году танцевала в балете «Аркаим» Л. Исмагиловой, показанном на VII Международном Волковском фестивале в Ярославле, где спектакль стал лауреатом премии правительства России им. Ф. Волкова. В 2008 году в составе делегации Республики Башкортостан выступила в гала-концерте мастеров искусств в штаб-квартире ЮНЕСКО во Франции. В 2010 году участвовала в гала-концертах, посвящённых «Году России-Франции» (Париж и другие города Франции).