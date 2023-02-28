В Уфе подготовка к Тотальному диктанту пройдет на двух площадках

14 марта в Уфе стартуют бесплатные курсы подготовки к Тотальному диктанту. В этом году впервые очные занятия по русскому языку пройдут сразу на двух площадках: в Центральной городской библиотеке (ул. Комсомольская,138) и в Национальной библиотеке им. Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан (ул. Ленина, 4).

Всего запланировано четыре урока по вторникам: 14, 21, 28 марта и 4 апреля, время – с 18.45 до 19.30.

В Центральной городской библиотеке занятия проведет Андрей Блинов – председатель экспертной комиссии филологов Тотального диктанта в Уфе, преподаватель русского языка и литературы, автор пособий по ЕГЭ. В Национальной библиотеке им. Валиди – Анна Ильина, филолог, член штаба Тотального диктанта в Уфе.

Запись ведется по ссылке. Записываться в каждую конкретную библиотеку и на каждое занятие необходимо отдельно. Для тех, кто не сможет посетить очные курсы, 15 марта на сайте Тотального диктанта стартует онлайн-школа. Видеозаписи занятий будут доступны и после завершения курсов.

Напомним, Тотальный диктант состоится 8 апреля в 13.00. Он пройдет очно и онлайн. Участие бесплатное, приглашаются все желающие. Список площадок будет размещен на уфимской странице сайта Тотальный диктант и в соцсетях.

Тотальный диктант — ежегодный бесплатный культурно-просветительский проект для всех желающих. Акция направлена на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности. Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 19 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд «Тотальный диктант», а проводят активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В Уфе акция впервые состоялась в 2012 году. В 2022 году в Тотальном диктанте приняли участие 1100 уфимцев и гостей города.