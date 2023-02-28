Новости Башкортостана и Уфы
74.89
-0.54
79.51
-0.11
82.92
-0.53
-5 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Культура
Вчера, 14:55

В Уфе подготовка к Тотальному диктанту пройдет на двух площадках

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

14 марта в Уфе стартуют бесплатные курсы подготовки к Тотальному диктанту. В этом году впервые очные занятия по русскому языку пройдут сразу на двух площадках: в Центральной городской библиотеке (ул. Комсомольская,138) и в Национальной библиотеке им. Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан (ул. Ленина, 4).

Всего запланировано четыре урока по вторникам: 14, 21, 28 марта и 4 апреля, время – с 18.45 до 19.30.

В Центральной городской библиотеке занятия проведет Андрей Блинов – председатель экспертной комиссии филологов Тотального диктанта в Уфе, преподаватель русского языка и литературы, автор пособий по ЕГЭ. В Национальной библиотеке им. Валиди – Анна Ильина, филолог, член штаба Тотального диктанта в Уфе.  

Запись ведется по ссылке. Записываться в каждую конкретную библиотеку и на каждое занятие необходимо отдельно. Для тех, кто не сможет посетить очные курсы, 15 марта на сайте Тотального диктанта стартует онлайн-школа. Видеозаписи занятий будут доступны и после завершения курсов.

Напомним, Тотальный диктант состоится 8 апреля в 13.00. Он пройдет очно и онлайн. Участие бесплатное, приглашаются все желающие. Список площадок будет размещен на уфимской странице сайта Тотальный диктант и в соцсетях.

Тотальный диктант — ежегодный бесплатный культурно-просветительский проект для всех желающих. Акция направлена на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности. Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 19 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд «Тотальный диктант», а проводят активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В Уфе акция впервые состоялась в 2012 году. В 2022 году в Тотальном диктанте приняли участие 1100 уфимцев и гостей города.

Автор:Лейла Аралбаева
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика