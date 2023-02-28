Суд обязал собственника Белорецкого металлургического завода провести работы по сохранению объекта

21 февраля в Белорецке состоялся суд, решением которого частично удовлетворены исковые требования Башкультнаследия о понуждении АО «Белорецкий металлургический комбинат» исполнить обязательства в области сохранения, использования и популяризации объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс Белорецкого металлургического завода», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, 1. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе ведомства.



В соответствии с федеральным законом об объектах культурного наследия при содержании и использовании памятника собственники обязаны осуществлять расходы на его содержание и поддержание в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии; незамедлительно извещать обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы.



В ходе внеплановой проверки состояния объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс Белорецкого металлургического завода» было установлено, что собственником не принимаются необходимые меры по сохранению указанного памятника архитектуры, в результате чего объект находится в неудовлетворительном техническом состоянии.



Белорецкий чугуноплавильный и железоделательный завод был основан в 1762 году купцами И. Б. Твердышевым и И. С. Мясниковым. Первые строители и рабочие завода — крепостные крестьяне из Симбирского, Нижегородского, Казанского и других уездов. Мощность завода достигала 122,5 тысячи пудов чугуна и 80 тысяч пудов железа в год. Из-за Пугачевского восстания в 1773 году Белорецкий завод был разорен и сожжен, но спустя три года был восстановлен, и уже в 1777 году предприятие практически вышло на прежний уровень производства, выдав 110 131 пуд чугуна. В 1784 году завод меняет владельца — завод переходит во владение старшей дочери И. С. Мясникова, которая выходит замуж за дворянина А. И. Пашкова и приносит в приданое Белорецкий завод.



В 1866 году завод перешел в казенную опеку, а в 1874 году было учреждено «Акционерное общество Белорецких железоделательных заводов Пашковых». Хозяином акционерного общества стал Московский торговый дом «Вогау и Ко», который приступил к переоборудованию завода. В годы Великой Отечественной войны в Белорецке основными промышленными предприятиями были два завода: Белорецкий металлургический завод (БМЗ) и Белорецкий сталепроволочно-канатный завод (БСПКЗ) (в 1959 году они были объединены в одно предприятие — Белорецкий металлургический комбинат). Связка двух заводов оказалась уникальной и сыграла в годы войны значительную роль.



В 2022 году завод отметил свое 260-летие.