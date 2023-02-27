В Уфе в рамках V всероссийского фестиваля «Классика над Белой рекой» пройдут семь концертов

Уфа вновь встречает участников всероссийского фестиваля камерной музыки «Классика над Белой рекой». С 1 по 16 марта в рамках форума на сцене Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова пройдут семь концертов с участием музыкантов из Уфы, Кургана, Москвы.

1 марта афишу фестиваля откроет давний творческий партнёр Уфы, наш земляк – народный артист России Владимир Овчинников (фортепиано, Москва) программой, состоящей из сочинений Сергея Рахманинова.

4 марта выступит «Московский камерный дуэт». В его составе – лауреаты международных конкурсов Петр Кондрашин/ виолончель и Эльмира Джафарова/ фортепиано. Музыканты исполнят музыку Баха, Бетховена, Шумана, Рахманинова, Брамса, Пьяццоллы.

6 марта в преддверии Международного женского дня филармония приглашает на уникальный концерт «Танцы с саксофоном» в исполнении лауреатов телевизионного проекта «Квартет 4х4» телеканала «Россия-Культура», победителей первого международного конкурса ансамблей «Национальная коллекция» Российского квартета саксофонистов.

10 марта фестивальную эстафету продолжат солистки Курганской филармонии Мария Мустакаева (сопрано) и Лейла Рубан (фортепиано), которые вынесут на суд слушателей программу «От барокко до хабанеры».

13 марта состоится концерт «Шедевры мирового мюзикла» от арт-проекта «ТенорА XXI века». Прозвучат композиции из лучших мюзиклов всех времен и народов – от «Вестсайдской истории» до «Мamma Mia».

15 марта Государственная академическая хоровая капелла Башкортостана имени Тагира Сайфуллина (художественный руководитель и дирижер Алсу Хасбиуллина) снова порадует слушателей премьерой программы. В проекте «Диалоги эпох: посвящение Федору Шаляпину» прозвучат сочинения Модеста Мусоргского, Дмитрия Шостаковича, Салавата Низаметдинова, написанные в честь великого русского баса.

16 марта состоится закрытие V всероссийского фестиваля «Классика над Белой рекой». В этот вечер с единственным концертом в Уфе выступит Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр» под управлением народной артистки России Светланы Безродной. В программе «На бис!» музыканты исполнят классику, джаз, ритмы танцевальных оркестров 30-х – 50-х годов ХХ века.

«Фестиваль, способный собрать талантливых людей вместе, объединить общим делом, обогатить живой коммуникацией с коллегами из других регионов и государств, создать атмосферу праздника классической музыки, – не просто нужен городу и региону, – считает музыкальный критик Лилия Латыпова. – Его необходимо беречь, взращивать, обучать, вкладывать в него любовь, силы и средства, пристально наблюдая за его развитием. В этом смысле филармония может сыграть роль локомотива и культурно-мозгового центра».

Как уточнили в пресс-службе филармонии, меломаны в возрасте от 14 до 22 лет могут приобрести билеты по «Пушкинской карте».

6+