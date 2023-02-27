Уфимцев приглашают на новую концертную программу к Международному женскому дню

7 марта Дом культуры Республиканского центра народного творчества приглашает на новую концертную программу «Яңы һулыш. Новое дыхание», посвященную Международному женскому дню.

Зрителей ждут известные и любимые песни, яркий музыкальный язык традиционных напевов и композиции в современной обработке. В концертной программе примут участие известные артисты нашей республики — уникальный мультиинструменталист, шоумен Zainetdin, певица, автор песен, лауреат республиканских, международных фестивалей Зилия Бахтиева, певица башкирской и татарской эстрады Гульназ Фахертдинова.

«Международный женский день — самый красивый и нежный праздник в году. Это прекрасный повод сказать самые теплые и душевные слова представительницам прекрасной половины человечества. Известные артисты поделятся со зрителями своим весенним настроением. Приглашаем вас встретить один из самых прекрасных праздников весны в уютной атмосфере нашего зала», — рассказал «Башинформу» заведующий Домом культуры Республиканского центра народного творчества Загир Ишкинин.

Начало концерта в 18.00 по адресу: Уфа, ул. Кустарная, 17, телефон для справок: 8-937-35-46-710.

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