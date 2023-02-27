Новости Башкортостана и Уфы
74.71
0
79.57
0
83.36
+0.19
0 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Культура
Сегодня, 09:58

Уфимцев приглашают на новую концертную программу к Международному женскому дню

7 марта Дом культуры Республиканского центра народного творчества приглашает на новую концертную программу «Яңы һулыш. Новое дыхание», посвященную Международному женскому дню.

Зрителей ждут известные и любимые песни, яркий музыкальный язык традиционных напевов и композиции в современной обработке. В концертной программе примут участие известные артисты нашей республики — уникальный мультиинструменталист, шоумен Zainetdin, певица, автор песен, лауреат республиканских, международных фестивалей Зилия Бахтиева, певица башкирской и татарской эстрады Гульназ Фахертдинова.

«Международный женский день — самый красивый и нежный праздник в году. Это прекрасный повод сказать самые теплые и душевные слова представительницам прекрасной половины человечества. Известные артисты поделятся со зрителями своим весенним настроением. Приглашаем вас встретить один из самых прекрасных праздников весны в уютной атмосфере нашего зала», — рассказал «Башинформу» заведующий Домом культуры Республиканского центра народного творчества Загир Ишкинин.

Начало концерта в 18.00 по адресу: Уфа, ул. Кустарная, 17, телефон для справок:  8-937-35-46-710.

0+

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика