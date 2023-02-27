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Вчера, 14:44

К 95-летию народного поэта Ангама Атнабаева в Уфе пройдет вечер памяти

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Фото:автор

Вечер памяти, посвященный 95-летию со дня рождения драматурга, народного поэта Республики Башкортостан, лауреата Республиканской премии имени Г. Саляма, заслуженного деятеля искусств России и Башкортостана Ангама Атнабаева, пройдет 28 февраля на сцене Башкирского государственного академического театра драмы им. М. Гафури. 

Как сообщили в пресс-службе театра, на вечер памяти Ангама Атнабаева соберутся поэты и писатели, деятели культуры, близкие и земляки писателя, почитатели его творчества. В театральном фойе будет организована выставка из фондов школьного музея Ангама Атнабаева с его малой родины.

В театрализованном музыкальном представлении примут участие артисты Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури, Уфимского государственного татарского театра «Нур». А также выступят артисты художественной самодеятельности Татышлинского района. Со сцены прозвучат стихи поэта, задушевные песни, музыку к которым написали Рим Хасанов, Юлай Узянбаев, Ильдар Гумеров и другие, будут показаны отрывки из спектаклей.

Уроженец деревни Старый Курдым Татышлинского района Республики Башкортостан Ангам Касимович в башкирскую литературу вошел своеобразным поэтическим голосом, своей мелодией, особым взглядом на мир. Основная тематика поэзии Атнабаева – жизнь его современников, основные герои – его ровесники, пережившие все невзгоды и трудности в годы войны и закалившиеся на стройках послевоенных лет. Много стихов и поэм посвятил он теме молодости и любви. Его поэзия характеризуется задушевностью, мягким лиризмом и юмором.

Ангама Атнабаева с Башакадемтеатром связывали теплые творческие узы. На сцене Башдрамтеатра ставились 11 пьес Ангама Атнабаева. Его пьесы «Он вернулся», «Последний день лета», «Суд матери», «С законным браком!», «Близнецы» и другие заслужили признание широкого зрителя. Хотя они написаны в разное время и в разных жанрах, их объединяют общие проблемы – человеческое достоинство, ответственность перед Родиной.

Вечер памяти начнется в 19.00. Вход свободный.

Организаторы мероприятия: министерство культуры Республики Башкортостан, администрация Татышлинского района и Башкирский академический театр драмы им. М. Гафури.

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Автор:Лейла Аралбаева
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