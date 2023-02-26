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Вчера, 14:36

Композитор из Уфы стала лауреатом конкурса памяти Альфреда Шнитке и Святослава Рихтера

Лидия Ризванова
Лидия Ризванова

Композитор из Уфы Лидия Ризванова завоевала второе место на IX Международном конкурсе молодых композиторов памяти Альфреда Шнитке и Святослава Рихтера. Она стала лауреатом в номинации «струнный квартет». Лауреатам конкурса вручили денежные премии и памятные дипломы.

Как сообщила «Башинформу» автор, на конкурс она представила свой квартет для двух скрипок, альта и виолончели в трёх частях. Квартет в трех частях был написан за время стажировки в Московской государственной консерватории (класс профессора Александра Чайковского). 

- Больше всего мне запомнилась репетиция перед конкурсом. В процессе разучивания наших сочинений ещё до конкурса у музыкантов возникли вопросы к некоторым композиторам, однако лично ко мне у них вопросов не было. После репетиции я сама подошла к ним и попросила назвать свои замечания, чтоб в будущем я знала, чего делать не следует, они охотно мне всё объяснили. Мне удалось пообщаться с музыкантами квартета, участниками конкурса Валентином Бездетко, Никитой Коренковым, с членами жюри, - поделилась с «Башинформом» Лидия Ризванова. - Такие конкурсы дают молодому композитору самое важное - услышать свое сочинение и получить опыт, порой неприятный - но это необходимо, чтобы в будущем ты стал сильнее, умнее, выносливее. В состав жюри вошли очень авторитетные музыканты нашей страны, которые нашли признание и за рубежом, что тоже для нас, молодых композиторов, имеет колоссальное значение. Также стоит отметить, что данный конкурс поддерживает своих победителей материально. За лауреатство предусмотрено денежное вознаграждение, что тоже очень важно и приятно.

Лидия Ризванова — композитор, член союзов композиторов России и Башкортостана, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Окончила Уфимское училище искусств, Уфимский государственный институт искусств им. З. Исмагилова по специальности «композиция» в классе доцента, заслуженного деятеля искусств РБ Валерия Скобёлкина и у него же ассистентуру-стажировку. В настоящее время работает преподавателем на кафедре композиции УГИИ им. З. Исмагилова, а также секретарем Союза композиторов Республики Башкортостан.

Конкурс проходил в рамках XVI Международного фестиваля искусств в Сочи под артистическим руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Участники подавали заявки в двух номинациях — струнный квартет и фортепианное трио, квартет или квинтет, сообщает пресс-служба РКА. Из 20 молодых авторов в финал вышли 10 композиторов. Их сочинения прозвучали на камерном концерте в Зале органной и камерной музыки города Сочи в исполнении солистов камерного ансамбля «Солисты Москвы» и пианистки Елены Кузнецовой.

Автор:Лейла Аралбаева
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