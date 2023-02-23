В Уфу с гастролями приедет Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова

С 8 по 13 апреля на сцене Русского драматического театра в Уфе выступит труппа Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе министерства культуры Башкирии, прославленный театральный коллектив покажет свои спектакли в рамках проекта «Большие гастроли».

8 и 9 апреля артисты отыграют «Войну и мир» режиссера Римаса Туминаса. Это классическая постановка романа Льва Толстого. Спектакль продолжительный, он идет 4 часа 45 минут (предусмотрены два антракта).

10 и 11 апреля на сцене уфимского Русдрама зрители смогут посмотреть «Мадемуазель Нитуш» в постановке Владимира Иванова. Спектакль представляют собой фантазию по мотивам оперетты Эрве. По сюжету степенный учитель музыки пишет фривольные оперетты, а юная воспитанница монастырского пансиона мечтает о театре… Чем закончится эта история, жители и гости башкирской столицы смогут узнать сами. Продолжительность постановки – 3 часа 50 минут.

Отметим, что впервые музыкальную комедию на сцене театре имени Евгения Вахтангова поставили в 1944 году. В 2004 зрителям представили новое прочтение ставшего классикой сценария. И по сегодняшний день «Мадемуазель Нитуш» остается одной из самых популярных и не сходит с афиш.

12 и 13 апреля уфимцы увидят «Ветер шумит в тополях» по пьесе Жеральда Сиблейраса. Это ироничная французская трагикомедия для трех актеров. Персонажи – Рене, Фернан и Густав – чудковатые мечтатели, которые постоянно спорят, ссорятся и шутят. Режиссер-постановщик Римас Туминас. Продолжительность спектакля – 2 часа 40 минут.

Билеты уже поступили в продажу. Возрастное ограничение 16+.