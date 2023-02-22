В Уфимском районе прошел фестиваль родных языков «Читаем Пушкина вместе»

В Уфимском районе среди учащихся образовательных учреждений прошел фестиваль родных языков «Читаем Пушкина вместе». Он был посвящен Году русского языка как языка межнационального общения в странах СНГ в рамках Международного дня родного языка.

Фестиваль прошел в течение двух недель в 2 этапа в онлайн и офлайн-форматах. В ходе заочного этапа участники фестиваля представили произведения А.С. Пушкина на языках народов Республики Башкортостан и стран членов СНГ длительностью не более 3-5 минут с использованием не менее чем 5 языков. Участниками фестиваля стали 11 школ Уфимского района, было представлено 12 видеороликов.

Работы оценивали специалисты русского историко-культурного центра «Красный Яр», а также магистранты филологического факультета Уфимского университета науки и технологий. 21 февраля в рамках второго этапа фестиваля на базе средней школы села Красный Яр состоялся методический семинар «Этнокультурные традиции и духовно-нравственное воспитание учеников на уроках родного русского языка» с участием учителей родного русского языка Уфимского района.

Участников фестиваля тепло встретили учащиеся школы с поздравительным выступлением. В этот же день в красноярской школе состоялось открытие выставки Национального музея Республики Башкортостан «Этнография башкирского народа», в котором приняли участие и участники семинара. Модератором семинара выступила главный специалист Русского историко-культурного центра «Красный Яр» Венера Фарганова.

Работа семинара началась с приветственных слов организаторов и гостей фестиваля. Учащиеся средней школы села Красный Яр вместе с руководителем Согдианой Бердинской представили свою конкурсную работу «Читаем Пушкина вместе». Их видеоролик был отмечен в номинации управления образования Уфимского района. Поприветствовала участников семинара декан филологического факультета Уфимского университета науки и технологий, кандидат педагогических наук Альмира Ямалетдинова. Тамара Сулейманова, главный специалист информационно-методического отдела управления образования администрации Уфимского района РБ отметила важность совместной работы и поблагодарила организаторов и участников фестиваля.

После приветственных слов состоялось награждение победителей фестиваля-конкурса. Участники семинара ознакомились с видеороликами, которые стали победителями онлайн-конкурса. Ими стали филиал средней школы им. Алымова села Михайловка – общеобразовательная школа села Кумлекуль, средняя школа села Нурлино; центр образования «Знание». Победители конкурса были награждены дипломами и ценными подарками Дома дружбы народов Республики Башкортостан.

Семинар продолжил свою работу выступлениями учителей родного русского языка и литературы. Учителя русского языка и литературы Центра образования «Олимп» села Михайловка Гульнара Байтимирова и Арина Савина представили методическую копилку учителя родного русского языка. Учитель русского языка и литературы средней школы села Октябрьский Лилия Хомутинина рассказала об организации исследовательской деятельности обучающихся как эффективной форме работы с одарёнными детьми. Учитель русского языка и литературы школы села Красный Яр Согдиана Бердинская выступила с докладом «Использование этнокультурного компонента на уроках родного русского языка и во внеурочной деятельности (профильный лингвистический лагерь «Россияночка»)». Особый интерес вызвало выступление учителя русского языка и литературы средней школы им. Горчилина села Чесноковка Евгении Шиновой «Душа нации и волшебное зеркало народа».

Высоко оценили выступления учителей родного языка, их методические находки преподаватели филологического факультета Уфимского университета науки и технологий Елена Евдокимова и Ирина Чванова. Их презентация «Русский народный женский костюм «Костюм покоя»» показала, как можно использовать данный материал на уроках родного языка. Подвела итог семинара Гузель Зубаирова, директор школы села Красный Яр Уфимского района. Она выразила слова благодарности всем участникам фестиваля, а также отметила, подытожив работу районного фестиваля родного языка: «Каждый народ бережёт свой язык, свою речь – это его культура. Пока человек хранит свою речь, свою культуру – он является полноценным представителем своего народа. Поэтому все народы очень бережно относятся к своим культурным ценностям и к своему родному языку. Сберечь язык - важная задача».

Завершился фестиваль посещением школьного краеведческого музея.

Организаторами мероприятия выступили: русский историко-культурный центр «Красный Яр» - филиал Дома дружбы народов Республики Башкортостан, филологический факультет Уфимского университета науки и технологий, управление образования администрации Уфимского района РБ, средняя общеобразовательная школа села Красный Яр.