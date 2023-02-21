В Уфе состоялась презентация учебников по родным языкам

21 февраля отмечается Международный день родного языка. В рамках проведения этой даты в Национальной библиотеке им. Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан состоялся круглый стол. На нем затронули широкий круг актуальных вопросов по истории становления и современному развитию учебников по родным языкам, сообщили «Башинформу» в пресс-службе библиотеки.

Авторы современных учебных пособий презентовали и рассказали о новых пособиях, которые в ближайшее время будут доставлены в образовательные организации республики, а также о пособиях, которые уже внедрены в процесс обучения. На презентации были представлены учебно-методический комплект для дошкольников «Башкортостан — моя Родина» (Давлеткулова Г.Ш., Хусаинова Л.М.), «Афарин» для изучения башкирского языка и культуры народов Республики Башкортостан (Ульданова Ч.М., Астанова Б.З.), дидактический альбом и рабочие тетради по формированию правильного звукопроизношения (Касимова Э.Г., Такиева Г.Р.), мультимедийные электронные издания по обучению родному языку детей дошкольного возраста (разработчики — ресурсный центр ресурсного образования ИРО РБ), «Татарский язык для общеобразовательных организаций с русским языком обучения» (Мукимова Н.А., Насипов И.С.) и другие.

Сотрудниками отдела рукописей и редких изданий библиотеки организована тематическая выставка, на которой были представлены редкие учебники, учебные пособия и буквари, изданные в 1920-40 годы.

С приветственным словом выступили заместитель министра образования и науки РБ Альфия Галиева и директор Национальной библиотеки Люция Ильясова. Альфия Галиева отметила важность разработки учебно-методических комплектов, используемых на всех уровнях образования в условиях полилингвальности. «Раннее знакомство с несколькими языками и отраженными в них культурами — это инвестиция в благополучие ребенка», — подчеркнула заместитель министра образования и науки.

Люция Ильясова в приветственном слове указала, что коллектив Национальной библиотеки вносит свою лепту в сохранение и развитие родных языков в Башкортостане. Директор библиотеки напомнила, что в Нацбиблиотеке работает региональный центр им. Ельцина, в базе которого всегда можно найти самые разнообразные материалы по гуманитарному направлению.

«В гимназиях Сибая, Стерлитамака и Салавата открыт удаленный доступ к центру, учителя и ученики могут воспользоваться необходимыми материалами. Учащиеся принимают активное участие в межрегиональных культурных и образовательных онлайн-олимпиадах Президентской библиотеки. Регулярно транслируются выставки, размещаются цифровые варианты редких книг, электронные копии учебников, которыми могут пользоваться учителя», — сказала Люция Шарифьяновна.

Модератором мероприятия выступил начальник управления национального образования министерства образования и науки Республики Башкортостан Ильдус Кагарманов. «У нас в обществе активно и заинтересованно обсуждаются проблемы, связанные с методическим обеспечением образовательных организаций пособиями, обеспечивающими учет этнокультурных особенностей народов, проживающих в нашей республике. Перед нами стоит задача сделать все зависящее от нас, чтобы создать условия, обеспечивающие функционирование и развитие полилингвальной системы образования, начиная с дошкольного уровня», — обозначил начальник управления.

Доклад кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника отдела истории и истории культуры Башкортостана ИИЯЛ УФИЦ РАН Марсиля Фархшатова был посвящен первым букварям тюрко-мусульманских народов Башкортостана на рубеже XIX–XX веков. На основе анализа обширных фактов ученый поднял вопрос о необходимости специализированных исследований в области буквареведения.

В своем выступлении кандидат филологических наук, доцент, заведующий отделом рукописей и редких изданий Национальной библиотеки РБ Флюр Сибагатов затронул историю становления учебников по родным языкам в Республике Башкортостан. В основном свое внимание он акцентировал на учебниках, учебных пособиях и букварях, изданных в 1930–40 годах. «В 1930-е годы большими тиражами издаются буквари, учебники, двуязычные, орфографические и терминологические словари. Например, „Башҡорт теленең имлә һүҙлеге“ (1930; „Башкирский орфографический словарь“) Г. Я. Давлетшина был предназначен для учащихся начальных и средних школ и был издан четырехтысячным тиражом. Его объем составляет свыше 10 тысяч слов, часто используемых в башкирском литературном языке. „Практический учебник башкирского языка“ (Ғәмәли башҡорт теле дәреслеге) З. Шакирова и Ш. Чураева был издан в Ленинграде 25-тысячным тиражом», — обозначил интересные факты из истории становления учебных пособий и учебников Флюр Сибагатов.

Доктор филологических наук, профессор, старший научный сотрудник Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии, автор учебников во втором поколении Юлай Псянчин в своем выступлении поднял вопрос об изменениях в учебнике «Башкирский язык. 9 класс» для образовательных учреждений с родным (башкирским) языком обучения.