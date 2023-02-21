В Башопере состоится концерт памяти Магафуры Салигаскаровой

16 марта в Малом зале Башоперы состоится концерт к 100-летию со дня рождения Магафуры Салигаскаровой – выдающейся оперной певицы, которая работала в театре со дня его основания. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе театра.

За свою многолетнюю театральную жизнь Магафура Салигаскарова создала свыше 60 разноплановых образов в операх Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Джузеппе Верди, Александра Бородина, Жоржа Бизе, в спектаклях отечественных и национальных композиторов. Была первой исполнительницей партий в операх башкирских авторов. Певица имела богатый концертный репертуар – она исполняла произведения Антона Рубинштейна, Петра Чайковского и Камиля Сенс-Санса, арии и романсы Хусаина Ахметова, Загира Исмагилова и Наримана Сабитова, Рауфа Муртазина и многих других композиторов, а также русские, башкирские и татарские народные песни. Магафура Салигаскарова гастролировала по всему Советскому Союзу, была награждена орденом «Знак Почета», удостоена высоких званий заслуженного и народного артиста Башкирской АССР, заслуженного и народного артиста РСФСР.

В программе посвящённого ей вечера под аккомпанемент рояля прозвучат знаменитые русские и зарубежные арии и романсы в исполнении солистов оперной труппы Эльвиры Алькиной, Ларисы Ахметовой, Регины Звегинцевой, Назгуль Ибрагимовой, Ямиля Абдульманова и Айтугана Вальмухаметова. Концертмейстер – Эльвина Акбаева. Режиссёр – Эльмира Ахметзарипова.

Проведёт памятный вечер музыковед и журналист Миляуша Идрисова.