Новости Башкортостана и Уфы
74.04
-0.72
79.13
-0.48
83.57
-0.5
-4 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Культура
Сегодня, 12:43

В Башопере состоится концерт памяти Магафуры Салигаскаровой

16 марта в Малом зале Башоперы состоится концерт к 100-летию со дня рождения Магафуры Салигаскаровой – выдающейся оперной певицы, которая работала в театре со дня его основания. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе театра.

За свою многолетнюю театральную жизнь Магафура Салигаскарова создала свыше 60 разноплановых образов в операх Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Джузеппе Верди, Александра Бородина, Жоржа Бизе, в спектаклях отечественных и национальных композиторов. Была первой исполнительницей партий в операх башкирских авторов. Певица имела богатый концертный репертуар – она исполняла произведения Антона Рубинштейна, Петра Чайковского и Камиля Сенс-Санса, арии и романсы Хусаина Ахметова, Загира Исмагилова и Наримана Сабитова, Рауфа Муртазина и многих других композиторов, а также русские, башкирские и татарские народные песни. Магафура Салигаскарова гастролировала по всему Советскому Союзу, была награждена орденом «Знак Почета», удостоена высоких званий заслуженного и народного артиста Башкирской АССР, заслуженного и народного артиста РСФСР.

В программе посвящённого ей вечера под аккомпанемент рояля прозвучат знаменитые русские и зарубежные арии и романсы в исполнении солистов оперной труппы Эльвиры Алькиной, Ларисы Ахметовой, Регины Звегинцевой, Назгуль Ибрагимовой, Ямиля Абдульманова и Айтугана Вальмухаметова. Концертмейстер – Эльвина Акбаева. Режиссёр – Эльмира Ахметзарипова.

Проведёт памятный вечер музыковед и журналист Миляуша Идрисова.

Автор:Лейла Аралбаева
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика