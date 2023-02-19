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Сегодня, 19:07

В 2023 году в четырех учреждениях культуры Башкирии завершится ремонт на федеральные средства

пресс-служба минкультуры РБ
Фото:пресс-служба минкультуры РБ

В этом году в четырех учреждениях культуры завершатся начатые в прошлом году ремонтные работы с федеральным финансированием. Это Театр кукол, Национальный молодежный театр, музей в Темясово и сельский дом культуры в Тирляне. Также в рамках регионального финансирования в этом году завершатся работы в Октябрьском музыкальном  колледже. Об этом на заседании коллегии министерства культуры в своем докладе заявила министр культуры РБ Амина Шафикова.

Министерством культуры РБ все средства освоены на 100%. Все показатели выполнены в полном объёме, перевыполнены плановые значения по трем показателям.

- Одним из затратных и трудоемких показателей является показатель по созданию, капремонту учреждений культуры. Вместо планируемых 23 объектов удалось завершить работы на 27 объектах. Среди них – 5 объектов (4 детских школы искусств и 1 музей) с софинансированием из федерального бюджета, - отметила министр культуры. 

Национальный проект «Культура» остается основным средством модернизации сферы. Объем средств, направленный на нацпроект в 2022 году составил 1,8 млрд. рублей, в том числе 635 млн. рублей – средства федерального бюджета.

В 2022 году продолжилось оснащение современным оборудованием организаций культуры. По итогам года оснащено 27 учреждений: 17 школ и 10 кинозалов оснастили современным оборудованием, инструментами.

Высокий уровень участия в региональном проекте «Культурная среда» по итогам 2022 года показали следующие муниципалитеты:

5 объектов - Аскинский район (3 объекта реновации, оснащение 1 ДШИ, 1 кинозала);

3 объекта - Межгорье (1 объект реновации, 2 кинозала), Мечетлинский район (1 объект реновации, оснащение 1 ДШИ и 1 кинозала), Мелеузовский район (1 реновация, оснащение 2 ДШИ);

2 объекта - Илишевский район (2 объекта реновации), Бирский, Нуримановский районы, гг.Нефтекамск и Уфа (по 1 объекту реновации, оснащение 1 ДШИ), Аургазинский, Бакалинский и Учалинский районы (по 1 объекту реновации, оснащение 1 кинозала), Белорецкий район (оснащение 1 ДШИ и 1 кинозала), Калтасинский район (2 кинозала).    

Автор:Лейла Аралбаева
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