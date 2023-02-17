Уфимцев приглашают на бесплатный концерт ко Дню защитника Отечества «Для наших героев»

21 февраля в Доме культуры Республиканского центра народного творчества состоится концерт, посвященный Дню защитника Отечества, «Для наших героев».

В концертной программе примут участие студия академического пения «Гармония», народный вокальный ансамбль «Сударушка», башкирский фольклорный ансамбль «Ауаз», студия эстрадного пения «Голоса друзей», студия башкирского костюма «Селтәр», народный вокальный ансамбль «Умырзая», танцевальная студия «Инь-Янь», народный ансамбль народного танца «Аманат» и детский театр песни «Тинтино». Для зрителей прозвучат музыкальные композиции в исполнении певицы, автора песен, лауреата республиканских, международных фестивалей Зилии Бахтиевой; певицы башкирской и татарской эстрады Гульназ Фахертдиновой и другие.

«День защитника Отечества — значимая дата, потому что в этот день мы не только вспоминаем героические подвиги предков, но и отдаём дань мужеству и благородству защитников Родины. Наш концерт посвящен нашим героям. Творческие коллективы и солисты Дома культуры РЦНТ продемонстрируют хореографические композиции, зрители услышат любимые и знакомые песни, посвящённые любви и Родине», — сообщил «Башинформу» заведующий филиалом Дома культуры РЦНТ Загир Ишкинин.

Концерт пройдет по адресу: ул. Кустарная, 17. Начало в 18.00. Вход свободный.

0+