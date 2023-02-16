В Казахстане поставили спектакль по пьесе башкирского писателя

В Кызылординском молодежном театре Казахстана состоялась премьера спектакля по пьесе башкирского писателя Флюра Галимова «Прометей. Падение Олимпа». Пьесу поставил известный казахский режиссер, заслуженный деятель искусств РК Онталап Нурмаханов.

«Прометей. Падение Олимпа» — первая часть драматургической трилогии, состоящей из трагедий «Прометей. Падение Олимпа», «Песнь о Салавате» и «Брудершафт с Бафометом», отражающей основные вехи развития человечества.

— В «Прометее…» показывается освобождение главного героя после тридцатитысячелетнего заточения и получение человечеством единобожия — авраамической религии иудаизма. В трагедии «Песнь о Салавате», которая была удостоена Международной литературной премии имени Фараби (Казахстан), запечатлена борьба башкирского народа за свободу под предводительством Салавата Юлаева. В трагедии «Брудершафт с Бафометом» показывается современная жизнь человечества, - рассказал «Башинформу» автор.

Флюр Галимов — народный писатель РБ, заслуженный работник культуры РБ и РФ, лауреат международной литературной премии имени Фараби, Большой литпремии России, литпремии им. В. Катаева. Автор 15 книг, 4 из которых изданы в издательстве «Китап», а остальные увидели свет в дальнем и ближнем зарубежье.