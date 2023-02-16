Министр культуры Башкирии призвала муниципалитеты не закрывать библиотеки

15 февраля в уфимском конгресс-холле «Торатау» состоялось расширенное заседание коллегии министерства культуры республики. Министр культуры Амина Шафикова в рамках доклада по итогам прошедшего года обратилась к муниципалитетам с просьбой не закрывать библиотеки, сообщает «Башинформ».

— Библиотеки закрывают, соединяют друг с другом, превращают в пункты выдачи литературы. Прошу не допускать закрытие библиотек в муниципалитетах, на которые легла основная нагрузка по посещениям. Количество общедоступных библиотек в 1577 единиц должно остаться неизменным, — отметила министр культуры.

По приведенной в докладе статистике за 8 лет сеть муниципальных библиотек сократилась на 94 единицы. Острой проблемой в республике остается комплектование фондов библиотек. С 2021 года муниципальным библиотекам республики выделено более 63,3 млн рублей (из федерального бюджета порядка 54,04 млн рублей). Однако количество новых поступлений на 1 тыс. жителей по РБ по итогам 2022 года составило всего 89 экземпляров при базовом нормативе 200-250 экземпляров.

— Прошу предусмотреть денежные средства на комплектование книжных фондов из местного бюджета на 2023 год. Рейтинг муниципалитетов показал, что большинство муниципалитетов финансовых средств не выделяли, — подчеркнула Амина Шафикова.

При этом библиотеки остаются самыми активными из всех учреждений культуры в грантовых конкурсах. За четыре года привлечено по средствам грантов более 37 млн рублей. Наибольшую активность по количеству полученных грантов проявили библиотеки города Уфы (10), Стерлитамака (10), Кумертау (6), Миякинского (9), Благовещенского (7), Стерлитамакского (6), Аургазинского (5), Бижбулякского (4) районов.

За 2022 и 2023 год 8 библиотек стали участниками федерального проекта «Гений места». Четыре библиотеки Республики Башкортостан, модернизированные в 2021 году, стали победителями всероссийского конкурса «Золотая полка — 2022», направленного на выявление и популяризацию лучших практик по формированию фондов модельных муниципальных библиотек (Центральная библиотека Караидельского района, центральная библиотека Учалинского района, сельская библиотека села Верхнеиткулово Ишимбайского района, Наумовская библиотека Стерлитамакского района).

Министр культуры особо подчеркнула, что создание модельных библиотек нового поколения увеличивает посещаемость библиотек в среднем на 12% и количество пользователей на 3%. С 2019 по 2022 год создано 14 библиотек нового поколения (в Благоварском, Караидельском, Кугарчинском, Учалинском районах — центральные, в Дуванском, Дюртюлинском, Иглинском, Илишевском, Ишимбайском, Кигинском, Салаватском, Стерлитамакском, Туймазинском, Чекмагушевском районах — малые).

В 2023 году в республике будут созданы еще 2 библиотеки нового поколения — центральные библиотеки Ишимбайского и Белокатайского районов, они получат из федерального бюджета и бюджета РБ по 10,204 млн рублей.