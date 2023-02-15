Фарит Идрисов удостоен медали Всемирного курултая башкир «Ал да нур сәс халҡыңа!»

Свой юбилей творческой деятельности народный артист Башкортостана Фарит Идрисов встретил на сцене вместе с родным для себя коллективом Национального симфонического оркестра республики. В исполнении оркестра под управлением маэстро прозвучали шедевры классической музыки: симфоническая поэма «Салават» Загира Исмагилова и симфония № 5 Петра Чайковского.

Творческий вечер прошел на одном дыхании, поздравить юбиляра со знаменательным событием пришли заместитель министра культура Башкирии Алмаз Саетов, многочисленные ценители творчества, коллеги и ученики. От имени Главы Республики Башкортостан Алмаз Саетов вручил Фариту Идрисову благодарственное письмо. Он поблагодарил музыканта за вклад в национальное искусство Башкортостана и пожелал новых творческих высот. Также юбиляр был удостоен высшей награды Всемирного курултая башкир: медали «Ал да нур сәс халҡыңа!» («Неси людям солнца свет!»).

Медаль «Ал да нур сәс халҡыңа!» Всемирного курултая башкир вручается с 2010 года видным деятелям культуры, литературы, духовенства за активную плодотворную и многолетнюю работу по консолидации башкирского народа, сохранению и развитию национальной культуры, языка и духовности.

Фарит Идрисов — автор музыки Государственного гимна Республики Башкортостан, композитор, дирижер Госоркестра РБ и Башкирского театра оперы и балета. В его творческом активе свыше 30 спектаклей национальных, русских и зарубежных композиторов, симфонии Моцарта, Бетховена, Листа, Брамса, Чайковского, Прокофьева и фортепианные концерты Рахманинова, Сен-Санса, Грига. В разные годы он участвовал в постановках спектаклей «Фауст» Ш. Гуно, «Бал-маскарад» Дж. Верди, «Сельская честь» П. Масканьи, «Паяцы» Р. Леонкавалло, «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова, «Послы Урала» и «Акмулла» З. Исмагилова и других.