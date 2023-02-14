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Сегодня, 10:25

В Уфе дирижер, автор гимна Фарит Идрисов отмечает юбилей творческой деятельности

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан представляет концерт симфонической музыки, посвященный юбилею творческой деятельности дирижера, народного артиста РБ Фарита Идрисова.

В программе в исполнении оркестра под управлением Фарита Фатиховича прозвучат шедевры классической музыки: симфоническая поэма «Салават» Загира Исмагилова и симфония № 5 Петра Чайковского. Концерт состоится 14 февраля в ГКЗ «Башкортостан», сообщает «Башинформ».

Фарит Идрисов — автор музыки Государственного гимна Республики Башкортостан, композитор, дирижер Госоркестра РБ и Башкирского театра оперы и балета. В его творческом активе свыше 30 спектаклей национальных, русских и зарубежных композиторов, симфонии Моцарта, Бетховена, Листа, Брамса, Чайковского, Прокофьева и фортепианные концерты Рахманинова, Сен-Санса, Грига. В разные годы он участвовал в постановках спектаклей «Фауст» Ш. Гуно, «Бал-маскарад» Дж. Верди, «Сельская честь» П. Масканьи, «Паяцы» Р. Леонкавалло, «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова, «Послы Урала» и «Акмулла» З. Исмагилова и других.

Автор:Лейла Аралбаева
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