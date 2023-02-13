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Сегодня, 11:57

Минкульт Башкирии утвердил положение о присвоении званий самодеятельным коллективам

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Соответствующий приказ, подписанный министром культуры Аминой Шафиковой, опубликован на официальном портале правовой информации 13 февраля.

Документом утверждается положение о присвоении и подтверждении званий «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив» самодеятельным творческим коллективам. Органам местного самоуправления при подготовке правовых актов рекомендовано руководствоваться настоящим положением, сообщает «Башинформ».

Коллективу с составом участников в возрасте от 18 лет и старше присваивается звание «Народный». Коллективу с составом участников в возрасте до 18 лет и младше присваивается звание «Образцовый». Присвоение (подтверждение) звания «Народный», звания «Образцовый» осуществляется министерством культуры Республики Башкортостан.

Организационно-методическую работу по присвоению (подтверждению) коллективам звания «Народный», звания «Образцовый» осуществляет Республиканский центр народного творчества. Смотр коллективов, выдвигающихся на присвоение (подтверждение) звания «Народный», звания «Образцовый», проводится в рамках республиканского фестиваля народных коллективов самодеятельного художественного творчества «Дуҫлыҡ гөлләмәһе» («Соцветие дружбы»), межрегионального фестиваля национальных театров «Алтын тирмә».

Автор:Лейла Аралбаева
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